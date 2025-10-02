Notizia ormai confermata ed ufficiale: la gara di Jannik Sinner cambia data ed orario: ecco il motivo della deroga concessa.

La speranza dei tifosi italiani di tennis è di vedere un grande Jannik Sinner in questo finale di stagione. Il fuoriclasse altoatesino si è lasciato alle spalle le delusioni di New York, tornando a trionfare agli Open di Pechino, dominando in finale l’americano Leaerner Tien.

Un successo che rimette subito in carreggiata Sinner, capace di prendersi una rivincita dopo le critiche del post-US Open. Ora ci si aspettano nuove prestazioni di alto livello da parte del classe 2001, che presto debutterà agli attesi Masters 1000 di Shanghai, uno dei tornei più importanti della stagione autunnale in ambito maschile.

Proprio in vista di questa manifestazione, della quale Sinner è testa di serie numero 2 (almeno prima della rinuncia di Carlos Alcaraz), è arrivata una comunicazione che farà piacere allo stesso tennista italiano. Infatti l’organizzazione di Shanghai ha slittato la gara di debutto di Jannik, per motivi ben precisi e favorevoli.

Sinner ottiene un giorno di riposo: slitta di 24 ore il debutto a Shanghai

Lo staff di Jannik Sinner infatti ha chiesto ed ottenuto lo slittamento di almeno 24 ore per la gara di esordio dell’italiano al prossimo Masters 1000 in terra cinese. Il motivo è chiaro: Jannik ha vinto solo ieri 1 ottobre la finale del torneo di Pechino e avrà bisogno di qualche ora in più per recuperare dal punto di vista atletico.

Inizialmente il secondo turno di Shanghai, da cui partirà Sinner, si sarebbe dovuto disputare domani 3 ottobre. Invece è stata concessa una deroga al numero due al mondo, che potrà ricaricare le energie un giorno in più. La sua prima gara, contro il tedesco Daniel Altmeier, si svolgerà sabato 4 ottobre, mentre tutte le altre prove maschili del secondo turno verranno disputate il giorno prima.