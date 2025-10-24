Il 17 ottobre, una bomba è esplosa davanti alla casa di Sigfrido Ranucci, conduttore di Report, causando il danneggiamento di un’auto e un cancello. Le immagini dell’attacco, subito diffuse sui social e sui giornali, hanno evidenziato un tentativo di intimidazione (se non, appunto, più grave) nei confronti di uno dei principali giornalisti d’inchiesta italiani. Ranucci è intervenuto in diretta ai nostri microfoni, sottolineando l’importanza della “squadra” in momento così difficile. Sull’ordigno cita: “è stato più che rudimentale”.

Un segnale di allarme per tutta la stampa

Nel caso di Ranucci, l’attacco sembra arrivare dopo una serie di inchieste particolarmente scomode per chi ha legami con il potere, tra cui le indagini sulla corruzione legata ai fondi pubblici, sull’influenza delle multinazionali, e sul conflitto di interessi che permea la politica italiana. Report ha più volte svelato casi di malgoverno e di alleanze pericolose tra politica e affari, diventando una delle poche voci libere in un panorama mediatico sempre più dominato dalle grandi holding e dai gruppi editoriali.

L’attentato di martedì 17 ottobre segna un punto di non ritorno, un episodio che dimostra quanto la situazione stia diventando grave per i giornalisti italiani. Il clima di minacce e intimidazioni non solo mette a rischio l’incolumità fisica dei cronisti, ma rischia anche di inquinare la libertà d’informazione, fondamentale per una democrazia sana. Se non si fermano questi attacchi, infatti, c’è il rischio che i giornalisti diventino sempre più restii a occuparsi di tematiche delicate, privando i cittadini di informazioni essenziali per comprendere la realtà del paese.

Sigfrido Ranucci, intanto, ha ribadito la sua volontà di proseguire nel suo lavoro e di portare avanti le sue inchieste, sostenuto anche da colleghi e associazioni di categoria che hanno espresso solidarietà incondizionata. Tuttavia, questo incidente evidenzia una triste realtà. Seppur il conduttore non fa riferimento personalmente a intimidazioni personali e simili, la preoccupazione rimane fissa.

Resta perciò un interrogativo fondamentale: quale futuro avrà l’informazione indipendente in un paese dove gli attacchi alla libertà di stampa sembrano crescere in parallelo con l’incremento delle tensioni politiche e sociali?

Secondo i recenti report di organizzazioni internazionali come Reporters Without Borders, l’Italia continua a figurare tra i paesi in cui la libertà di stampa è messa sotto pressione. Nonostante la Costituzione italiana garantisca la libertà di stampa, in pratica giornalisti e redazioni si trovano spesso sotto attacco, sia da parte di organizzazioni criminali che da istituzioni politiche. La mafia, in particolare, continua a essere una delle principali minacce per l’informazione libera, ma anche la polarizzazione politica e le campagne di discredito stanno creando un ambiente sempre più ostile per i giornalisti.