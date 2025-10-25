Sabato 25 e domenica 26 ottobre molte strade di Roma saranno chiuse al traffico. Ecco cosa sapere per muoversi senza disagi.

Muoversi a Roma in questo fine settimana sarà difficile: sabato 25 e domenica 26 ottobre, infatti, diverse strade della Capitale saranno chiuse al traffico. Si sa, infatti, che nella città eterna si tengono spesso eventi e manifestazioni che cambiano la viabilità.

Questo fine settimana sarà proprio così e, per non trovare disagi nella circolazione, ecco cosa sapere per spostarsi agevolmente.

Le strade chiuse a Roma sabato 25 e domenica 26 ottobre

Sabato 25 e domenica 26 ottobre molte strade saranno chiuse a causa di tantissimi eventi e lavori. Si parte da sabato alle ore 14: da piazza della Repubblica partirà un corteo a cui parteciperanno circa 30.000 persone. Per questo ci saranno diverse strade con divieto di circolazione e sosta.

In particolare lungo viale Einaudi, piazza dei Cinquecento, via Cavour, piazza dell’Esquilino, via Liberiana, piazza di Santa Maria Maggiore, via Merulana, via dello Statuto, piazza Vittorio e via Emanuele Filiberto. Deviate le linee bus 3Bus, 5Bus, 14Bus, 16, 40, 51, 60, 64, 66, 70, 71 75, 81, 82, 85, 87, 92, 105, 117, 170, 223, 360, 590, 649, 714, 792, 910, H, C2, C3 e la Linea Cinema.

Un altro corteo partirà da Pietralata, in particolare da via del Peperino, fino a Rebibbia sempre sabato pomeriggio. Si snoderà su via di Pietralata, via Tiburtina, via Raffaele Piria, via dell’Elettrodo, via di Casal de’ Pazzi, via Bartolo Longo, via San Leonardo Romito e via Emilio Treves fino ad arrivare a via Liberato Palenco. Divieto di fermata in via di Pietralata e modifiche al percorso delle linee C5, 043, 111, 163, 211, 311, 341, 350, 424, 450 e 319.

Un’altra manifestazione è prevista invece domenica in via dei Castani. Per questo dalle 7 sarà vietato circolare nel tratto di strada fra piazza dei Mirti e via dei Faggi. Deviate le linee 313, 542, 556 e C5. Nelle giornate di sabato 25 e domenica 26 ottobre ci saranno potature in via Ceracchi, quindi non si potrà sostare tra via Sassoferrato e via Rubens, e sarà vietato circolare tra le 7 e le 17 e 30.

Altro intervento di potature anche in via dei Pescatori con la strada chiusa tra via del Fosso del Dragoncello e via Pellegrino Strobel. Nella notte fra venerdì e sabato tra le 21 e le 6 chiusura dell’accesso alla galleria Giovanni XXIII (direzione stadio) da via Enrico Pestalozzi in zona Torrevecchia. Sempre nella stessa zona deviato il percorso dei bus 913, 913L, 12, 998 e 999 e 990 per lavori su via Castiglioni.

Nel weekend, per esigenze di ordine pubblico, ai Parioli saranno istituiti dei divieti di sosta e fermata in via Gerolamo Frescobaldi, via Saverio Mercadante (tra via Frescobaldi e via Pergolesi) e via Raimondi (tra via Pergolesi e via Frescobaldi). Sabato e domenica, poi, verrà istituita un’isola pedonale in via dei Fori Imperiali. Deviano i bus 51, 75, 85, 87 e 118, la nMB e la 117.

Sabato, dalle 9 alle 19, a Prati si terrà Autoatinqua 2025, e chiuderà al traffico via Cola di Rienzo tra via Virgilio e via Cicerone. Deviazione per il bus 81. In occasione del Giubileo delle Equipe sinodali e degli Organi di partecipazione domenica ci saranno divieti di sosta e circolazione nell’area di San Pietro. Nel fine settimana a Roma ci saranno anche manifestazioni sportive come “Corri con Chiara per la ricerca” in zona Portuense.

Dalle 10 alle 14 dunque divieto di circolazione in via Tajani (da via Nicola Pellati a via Anselmo Ciappi), via Ciappi (da via Filippo Tajani a via Amilcare Cucchini), via Cucchini (da via Anselmo Ciappi a via Giuseppe Belluzzo), via Belluzzo (da via Amilcare Cucchini a via Ettore Paladini), via Paladini (da via Belluzzo a via Pellati) e via Pellati (da via Ettore Paladini a via Filippo Tajani).

Sempre domenica alle 20:45 all’Olimpico si gioca Lazio-Juventus. Per questo ci saranno chiusure e divieti di sosta nell’area del Foro Italico. I tifosi potranno raggiungere lo stadio utilizzando le linee del trasporto pubblico 2, 23, 31, 32, 53, 69, 70, 89, 168, 200, 201, 226, 280, 301, 446, 628, 910, 911, 982.