Nel mese di ottobre chi si sposterà a Roma potrebbe trovare non pochi disagi per via dello stop alla circolazione per 60 giorni. Ecco cosa succederà.

Vivere, studiare, lavorare o visitare la Capitale è sicuramente una gran fortuna ma spesso spostarsi diventa difficoltoso. Qui ci sono spesso eventi e manifestazioni che modificano la viabilità ma anche lavori pubblici che possono indurre a cambiare le corse dei mezzi pubblici o a chiudere alcune strade.

E così nei prossimi giorni ci sarà uno stop alla circolazione per 60 giorni. Il mese di ottobre è più insidioso che mai per chi si troverà a Roma. Ecco dunque come muoversi nel prossimo mese senza trovare particolari difficoltà.

Quando ci sarà lo stop alla circolazione per 60 giorni a Roma

Dal 6 ottobre al 5 dicembre Roma rimarrà senza tram. L’intera rete verrà sostituita dai bus. Tutto questo sarà causato dai cantieri sulla tangenziale est, sul viadotto di Porta Maggiore in piazza Caballini (anche se i lavori interesseranno anche la via Prenestina e viale dello Scalo di San Lorenzo).

I lavori, inizialmente previsti per il 2026, sono stati anticipati per motivi di sicurezza e per permettere alla città di accogliere già da dicembre il primo dei 121 nuovi tram Urbos Caf acquistati dal Campidoglio. Dunque chi si vorrà spostare nella Capitale dovrebbe conoscere meglio il meccanismo dei bus sostituivi che sostituiranno l’intera rete tranviaria per 60 giorni.

Questi procederanno, se possibile, per gli stessi itinerari dei bus. Atac comunque ha precisato che i percorsi, le fermate e gli orari saranno resi noti nei prossimi giorni tramite i propri canali ufficiali e l’app di mobilità. L’amministrazione comunale, poi, invita i cittadini a programmare con anticipo gli spostamenti, soprattutto nelle ore di punta, per ridurre i disagi.

Insomma, per 60 giorni (dal 6 ottobre al 5 dicembre) ci sarà lo stop alla circolazione dei tram ma non solo: Roma Servizi per la Mobilità ha annunciato restringimenti di carreggiata lungo i tratti interessati dai cantieri, in entrambi i sensi di marcia. Queste modifiche potrebbero provocare rallentamenti al traffico locale, in particolare nelle zone di Porta Maggiore, San Lorenzo e lungo la Prenestina.

Gli automobilisti, dunque, dovranno prestare attenzione alla nuova segnaletica stradale e potrebbero considerare anche la possibilità di percorrere percorsi alternativi. Insomma, da ottobre fino agli inizi di dicembre ci sarà lo stop dei tram a Roma, per fortuna sostituiti dai bus che percorreranno, se possibile, gli stessi itinerari.