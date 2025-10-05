La Roma arriva dalla clamorosa beffa dell’Europa League che l’ha consegnata alla storia statistica con tre rigori consecutivi sbagliati; la Fiorentina gioca una partita decisiva per Pioli, nella speranza di portare finalmente al gol uno dei propri attaccanti. Fiorentina – Roma inizia con umori bassi, ma anche con classifiche agli antipodi. La Roma guida la classifica di Serie A, la Viola è negli ultimi posti. Il problema attaccanti però è palese nelle due formazioni, lo sottolineano Pruzzo e Vespa nell’analisi prepartita.

Federico Vespa: “La cosa più importante è rigiocare, ma io ho un’altra perplessità. La Roma davanti non segna nemmeno con le mani, Ferguson che giocatore è? Dovbyk è a posto sapendo che Gasperini non lo vede? Ad oggi la Roma davanti ha un grande problema. La mia speranza è che Dovbyk possa riuscire a isolare l’episodio e continuare nel processo di crescita fatto vedere nelle ultime partite. Mentre su Ferguson non so che dire, non riesco a capire il tipo di giocatore“.

Roberto Pruzzo: “Rientrare in campo dopo tre rigori consecutivi sbagliati è la miglior cosa che ti può capitare. Questa partita ti permette di ripartire. Io non ho mai vissuto in carriera queste situazioni. Tra Genoa e Roma non ho mai avuto la difficoltà di sapere se giocavo o no. Sulle due punte della Roma, sinceramente non so chi arriva meglio a questa partita. Le cose a volte non vanno nella maniera opportuna, puoi stare benissimo ma il gol può non arrivare. In questi casi è fondamentale la fiducia dei compagni“.