Ognuno di noi potrebbe avere in casa questo vecchio cellulare: anche se inutilizzato, potrebbe valere ben 3.000 euro.

In casa ognuno di noi potrebbe avere degli oggetti che valgono un bel gruzzoletto. Magari si tratta di cose inutilizzate, vecchie e polverose, ma vale la pena controllare perché i collezionisti farebbero “pazzie” per averli.

E così chiunque abbia, magari in qualche scatolone in cantina o cassetto che non si apre da tempo, questo vecchio cellulare, potrebbe guadagnare facilmente oltre 3.000 euro, una bella cifra che di questi tempi non è affatto sgradita. Ecco qual è il modello “fortunato”.

Il vecchio cellulare che vale oltre 3.000 euro

Chi ha in casa questo vecchio cellulare, anche se non lo utilizza da tempo, potrebbe diventare ricco. C’è un modello che vale oltre 3.000 euro. Vale la pena controllare subito perché questo ritrovamento potrebbe essere davvero fortunato.

Si tratta in particolare di un telefono Nokia. Tutti ricorderanno senza dubbio l’iconico Nokia 3310. Probabilmente in ogni famiglia c’è stato un esemplare di questo telefono con il mitico gioco Snake e con una batteria davvero durevole. Questo cellulare, dai materiali resistenti, se in buone condizioni ed in scatola originale, può ad esempio valere facilmente più di 1.000 euro.

Ma c’è un altro cellulare, sempre Nokia, che può far guadagnare oltre 3.000 euro: si tratta del Nokia 8800, uscito nel 2005 e caratterizzato dal suo meccanismo a scorrimento, era un telefono elitario, che in pochi potevano permettersi. Questo ovviamente lo rende davvero appetibile per i collezionisti che ancora oggi lo cercano per alimentare le proprie collezioni o, perché no, per poterlo usare ancora.

Infine c’è il Nokia 8110, reso famoso perché comparso nel film Matrix. Se in buone condizioni, magari ancora funzionante, può essere venduto facilmente sopra i 2.000 euro. Insomma, in tanti potrebbero ritrovarsi ancora in casa questi 3 vecchi telefoni Nokia e guadagnare un bel gruzzoletto rivendendoli.

Quando si tratta di oggetti vecchi, come ad esempio dei vecchi telefoni, dunque, la prudenza non è mai troppa. Se il primo pensiero potrebbe essere quello di buttarli via o rottamarli (se possibile), è sempre meglio prima consultare i forum ufficiali dei collezionisti che li ricercano. Potrebbe essere bello scoprire che quegli oggetti inutilizzati in realtà possono far guadagnare dei bei gruzzoletti. Il Nokia 8800 è un esempio emblematico di questa situazione: tanti potrebbero ritrovarselo in casa, ancora perfettamente funzionante pur non utilizzandolo più. Ebbene, vendendolo si possono guadagnare oltre 3.000 euro.