Non si placano le polemiche dopo la partita Napoli – Inter, condizionata dall’assegnazione di un rigore anomalo in favore dei partenopei. La vittoria della squadra di Conte è stata poi legittimata dal gioco, ma come sempre accade le scorie degli errori arbitrali e delle dichiarazioni post partita rimangono. Sulla partita, le decisioni arbitrali e le polemiche del post si è espresso Stefano Agresti:

“Il rigore non c’è, Di Lorenzo mette la gamba per cercare il minimo contatto e poi vola via. Una volta poteva succedere che il guardalinee segnalasse all’arbitro un rigore. Il guardalinee lo ha richiamato 8 secondi dopo, è anomalo. Alla fine la partita è stata diretta male, ma nell’episodio l’unico che aveva visto bene è stato l’arbitro che non ha fischiato. Poi il var ha deciso di confermare il rigore non richiamando l’arbitro. Il rigore condiziona, poi il resto della partita dice che il Napoli è stato bravo a sfruttare le debolezze dell’Inter. La squadra di Chiavi è stata inadeguata. Ieri ha fatto male Acerbi che forse non ha più l’energia per giocare a certi livelli. Anche Akanji ha fatto molto male, in mezzo al campo i centrocampisti hanno fraseggiato poco e male. Bonny ha giocato male, Esposito ha fatto qualcosa di più. In generale il Napoli ha interpretato meglio la partita.

Sulle dichiarazioni post partita è stato bravo Chivu a non alimentare. C’è una dichiarazione di Conte che nel 2019 invocava l’intervento della società per limitare errori arbitrali, ieri ha detto esattamente il contrario. Cambia il cappello dopo ogni partita, però ci sta, fa parte di un gioco in cui lui naviga benissimo”.