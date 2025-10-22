ROMA – Sabato 25 ottobre 2025 il Palazzo dello Sport di Roma (PalaEur) diventerà teatro di uno degli eventi sportivi più attesi dell’anno: la BKFC 83, la prestigiosa Bare Knuckle Fighting Championship, sbarca per la prima volta in Italia portando in scena la sfida mondiale tra Chris Camozzi, campione Cruiserweight BKFC, e Alessio “Legionarius” Sakara, icona delle MMA italiane e internazionali.

La manifestazione, promossa da Golden Cage Srl, vedrà anche la partecipazione di Conor McGregor, co-proprietario della promotion, che sarà presente agli eventi ufficiali previsti nella Fight Week dal 23 al 25 ottobre. Il programma prevede conferenza stampa, weigh-in, face-off e un ricco afterparty con DJ-set di Andrea Damante e DJ Hellen all’interno del Palazzo dello Sport.

La main card si aprirà alle ore 20:00, con incontri tra fighter internazionali e italiani tra cui Ben Bonner vs Franco Tenaglia, Nico Gaffie vs Jelle Zeegers, Jimmy Sweeney vs Carlos Trinidad, Andrea Bicchi vs Tomáš Meliš, Walter Pugliesi vs Karl Thompson, Francesco Ricchi vs Josef Hála, Enzo Tobbia vs Ouadia Tergui, Ernesto Papa vs Fred Sikking. I biglietti sono disponibili sulla piattaforma ufficiale Clappit, con posti riservati anche per persone diversamente abili.

«Vogliamo portare a Roma l’adrenalina pura e il prestigio della BKFC mondiale. La card di quest’anno è la più ricca mai vista in Italia, con protagonisti di fama internazionale», commenta l’organizzazione. In attesa del grande match, la città si prepara con una campagna promozionale senza precedenti e la partecipazione delle personalità più rilevanti del fighting globale.

BKFC (Bare Knuckle Fighting Championship) è la principale organizzazione mondiale di combattimenti a mani nude, fondata per promuovere eventi di alto profilo in tutto il mondo. Golden Cage Srl è la società promotrice dell’evento BKFC in Italia.