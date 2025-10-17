Si torna a parlare del possibile addio di Charles Leclerc alla Ferrari. Il pilota monegasco è già con la testa verso altri piani.

Nel weekend prossimo si torna a correre in Formula 1, con il Gran Premio degli Stati Uniti, previsto sul circuito texano di Austin. Una gara doppiamente particolare per Charles Leclerc, visto che il pilota monegasco della Ferrari compirà durante il fine settimana 28 anni, festeggiando il suo compleanno.

Inoltre proprio ad Austin un anno fa arrivò l’ultimo trionfo in F1 di Leclerc e della Ferrari. Un gran premio spettacolare quello sulla pista statunitense, che portò non solo il classe ’97 a vincere la gara domenicale, ma a trovare una prestigiosa doppietta, con il secondo posto dello spagnolo Carlos Sainz.

Un GP che fece ben sperare i tifosi della Ferrari, in vista di un 2025 ancora più brillante. Peccato che le aspettative siano saltate del tutto: la Rossa in questa stagione non è riuscita a vincere neanche una gara, accontentandosi di qualche podio per Leclerc. Senza dimenticare il flop di Lewis Hamilton, mai capace di trovare un feeling giusto con la sua nuova monoposto.

Leclerc, le parole dell’agente dicono tutto: futuro lontano dalla Ferrari?

Ventotto candeline dunque per Charles Leclerc. Non certo più giovanissimo per sperare di poter esplodere da un momento all’altro. Il monegasco viene considerato però ancora oggi uno dei piloti più talentuosi del Circus, addirittura a parità di aspettative il più veloce assieme a Max Verstappen.

Ecco perché il suo sogno resta quello di diventare campione del mondo; Leclerc avrebbe tutte le potenzialità ed il talento per competere ogni anno alla vittoria. Il problema resta la questione della vettura. La Ferrari non è riuscita negli ultimi anni, né a livello tecnico né in quello strategico, a regalargli una monoposto competitiva e dominante, neanche dopo il calo delle Red Bull.

Il futuro di Leclerc è dunque lontano da Maranello? Un’ipotesi al momento ancora lontana, però tutt’altro che impossibile, come dimostrano le parole dell’agente Nicolas Todt: “Charles è uno dei piloti migliori della sua generazione, ma non è più un ragazzino, corre con la Ferrari da molte stagioni e abbiamo bisogno di una macchina vincente”.

Inevitabilmente, se la Ferrari non riuscisse a migliorare le prestazioni a livello di auto, Leclerc sarebbe propenso a cercare nuove avventure. Nonostante il feeling con Frederic Vasseur, il team principal francese che lo conosce come le proprie tasche. I problemi ed i dubbi nel frattempo si moltiplicano e le possibilità che Charles lasci Maranello aumentano.