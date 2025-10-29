Il Napoli torna da Lecce con tre punti pesantissimi e la vetta della classifica saldamente in mano. A decidere il match è stato un gol di Zambo Anguissa nel secondo tempo, dopo l’errore dal dischetto di Francesco Camarda. Una vittoria sofferta, ma fondamentale per la squadra di Antonio Conte, che sale a 21 punti e conferma il suo ottimo momento.

Tuttavia, il vero spettacolo si è visto dopo la partita: nella conferenza stampa post gara, Conte non solo ha commentato la prestazione dei suoi, ma ha anche acceso la miccia su due fronti caldissimi — le polemiche arbitrali con l’Inter di Marotta e le voci sull’infortunio di Kevin De Bruyne.

Conte: “Chi parla di vantaggi per l’assenza di De Bruyne è da Oscar”

Conte, come sempre diretto, ha risposto con toni forti alle voci circolate negli ultimi giorni: “Dispiace per l’infortunio di Kevin. Sento cose assurde. Qualcuno ha detto addirittura che la sua assenza sarebbe un vantaggio per noi. Chi l’ha detta questa cosa, è da Oscar”.

Il tecnico salentino ha poi ovviamente analizzato la vittoria in terra pugliese:

“Sapevo che non sarebbe stata una partita semplice, il Lecce è una buona squadra e giocare qui non è mai una passeggiata. Abbiamo sofferto, ma abbiamo fatto gruppo. Era importante tornare a fare un clean sheet, che mancava da inizio stagione”.

Il tecnico ha poi elogiato alcuni dei protagonisti: Elmas, “giocatore duttile e di qualità”, Lucca, autore di una prova di sostanza, e Lang, titolare per la prima volta ma costretto a uscire per un problema al quadricipite. “Speriamo non sia nulla di grave”, ha spiegato Conte, che ha poi voluto fare un plauso speciale anche a Gilmour:

“Ha giocato con problemi fisici, il dottore l’ha rimesso in sesto all’ora di pranzo. Da inizio anno ce ne stanno capitando di tutti i colori, ma i ragazzi stanno dimostrando spirito di sacrificio”.

Lecce-Napoli | Conte, frecciate a Marotta e all’Inter: “Noi non ci lamentiamo, ma non siamo scemi”

Dopo il successo, Conte ha affrontato anche le domande sulle polemiche arbitrali che hanno infiammato il post Napoli-Inter della scorsa settimana. Il rigore concesso ai partenopei aveva scatenato la reazione del presidente nerazzurro Beppe Marotta, che aveva parlato di “episodio determinante e di errore dell’assistente”.

Conte, pur evitando toni diretti, ha colto l’occasione per lanciare una nuova frecciata:

“Penso sia giusto che siate voi a giudicare quello che è successo. Non mi sembra il caso di venire qui a lamentarmi. Noi rimaniamo sereni e fiduciosi, ma non siamo scemi. Se qualcuno voleva mandare messaggi particolari, non va bene…”

Un chiaro riferimento alle parole di Marotta, che aveva chiesto “chiarezza” sul ruolo degli assistenti. “Quando si presentano i presidenti pensano di dare un indirizzo importante – ha aggiunto l’ex Juve – poi x e y fanno notare delle cose, e chissà perché non è lo stesso”.