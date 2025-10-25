Domenica la sfida tra Lazio e Juventus. Sarri si ritrova ad affrontare una situazione di emergenza.

Aveva avuto difficoltà a preparare le ultime tre partite, ha confessato Sarri dopo l’Atalanta. “Le ultime tre partite sono state le partite più difficili, a livello di gestione, che ho fatto nella mia carriera”. Sì, perché la situazione infortunati nella Lazio è critica, in vista della partita di domani contro la Juventus. La Repubblica di Roma conta 14 infortunati in casa biancoceleste. L’ultimo è Nuno Tavares. Gli esami hanno riscontrato una lesione muscolare di basso grado a carico del soleo sinistro, fa sapere un comunicato della società. Resterà fuori per 3 settimane. Particolarmente interessato dalla crisi il settore dei terzini. Può arrivare alla panchina Pellegrini e Marusic è stato appena rallentato da una febbre. Indisponibili altri tre titolari: Cancellieri, Castellanos e Rovella. Una situazione non fortunata su cui Sarri deve ragionare per preparare la partita di domani contro la squadra di Tudor, un’altra situazione ancora tesa (l’ultima vittoria risale al 13 settembre contro l’Inter).

L’analisi dei nostri in diretta.