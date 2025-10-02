Un addio che farà commuovere ed a tratti disperare i tifosi della maglia azzurra. Il campione italiano ha deciso di ritirarsi a soli 33 anni.

Ci sono sempre tante motivazioni dietro al ritiro di un campionissimo dello sport. Magari questioni legate agli infortuni ed alla condizione atletica, non più brillante come quando si era agli albori della carriera. Oppure situazioni private e personali che impongono di fermarsi e di dare priorità ad altro.

Ma basta anche la mancanza di motivazioni e stimoli, oppure il raggiungimento del massimo dei traguardi, come a compendio di un lavoro fisico ed atletico ad altissimi livelli. In qualche modo è ciò che è accaduto ad un fuoriclasse della pallavolo italiana, che dopo un recente trionfo internazionale ha scelto fosse il miglior momento possibile per dire addio e progettare nuovi obiettivi.

Stiamo parlando di Simone Anzani, uno dei protagonisti della vittoria Mondiale dell’Italvolley maschile. La squadra azzurra, guidata dal c.t. De Giorgi, ha appena vinto il suo secondo titolo consecutivo nelle Filippine, utilizzando anche l’esperienza del 33enne centrale, deciso poi subito dopo a salutare definitivamente la maglia azzurra.

Simone Anzani si ferma dopo il trionfo Mondiale: il centrale dice addio all’Italvolley

La finale vinta per 3-1 domenica scorsa contro la Bulgaria è stata dunque l’atto conclusivo della carriera in maglia azzurra di Simone Anzani. Il centrale 33enne ha deciso di non giocare più in Nazionale, comunicandolo con parole assolutamente sentite ed emozionanti.

“Nella vita degli sportivi si arriva a un punto in cui si deve mettere avanti altre cose. E’ il momento giusto di fermarmi, per me è diventato un po’ complicato stare via per tanto tempo. Lascio la maglia più importante della mia carriera però abbiamo chiuso nel migliore dei modi. Il mio rapporto con questo gruppo ci sarà per sempre, questa maglia la vesto dal 2013 e si è creato un qualcosa che va oltre l’essere compagni di squadra e queste cose rimarranno”.

Classe ’92 nativo di Como, Anzani chiude l’esperienza azzurra nel migliore dei modi. Resterà nella storia come uno dei centrali più prolifici, con 211 presenze all’attivo e il successo in due edizioni dei Mondiali, oltre all’oro conquistato agli Europei 2021. Ha realizzato anche il sogno di disputare i giochi olimpici a Tokyo 2020.

Va ricordato che Anzani negli ultimi due anni è rimasto lontano dalla Nazionale per via di alcuni problemi cardiaci, che gli hanno imposto uno stop doloroso e preoccupante. Il 33enne in forza al Modena Volley ha però superato la fase peggiore, tornando in campo nel 2025 e guadagnandosi l’ultimo trofeo mondiale.