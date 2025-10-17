Manu Koné ancora al centro delle voci di mercato. Possibile apertura nel 2026 per uno scambio tra la Roma ed una rivale di Serie A.

Kouadio Manu Koné è considerato ad oggi uno dei centrocampisti più completi e con maggiori margini di miglioramento in Serie A. Il calciatore francese è un intoccabile della Roma e, ormai da qualche tempo, anche un titolare della sua Nazionale. Niente male per un talento che fino ad un anno e mezzo fa giocava in Bundesliga senza troppi clamori attorno.

I giallorossi sono stati bravissimi ad agosto 2024 a strapparlo dalle grinfie di alcune concorrenti (tra cui il Milan) per soli 18 milioni di euro, ottenendo il sì del Borussia Möchengladbach. Il valore di mercato di Koné oggi è aumentato a dismisura, viste le prestazioni positive del francese e soprattutto gli attestati di stima in arrivo dalla stampa francese.

La Roma in estate ha dovuto persino resistere, non senza qualche tentennamento, ad una proposta dell’Inter, che aveva puntato forte sul giallorosso. Pronti 45 milioni di euro, bonus compresi, per strappare Koné alla Roma. Una trattativa che sembrava ben avviata ma che la società di Trigoria ha scelto di non proseguire, anche per non rinforzare una diretta concorrente.

Inter, nuovo tentativo futuro per Koné. E si torna a parlare della carta Frattesi

Come spiegato da Tuttosport, l’Inter non ha mollato del tutto l’ipotesi Manu Koné. Una singola apertura della Roma alla cessione del centrocampista potrebbe riaprire le porte ad una trattativa con il club nerazzurro, che stima particolarmente il classe 2001.

Tutto dipenderà dalle esigenze finanziarie dei giallorossi al termine della stagione, quando dovrà fare i conti con il settlement agreement dell’Uefa e rientrare definitivamente da alcune perdite di bilancio. Koné-Inter è dunque una pista non del tutto fredda, ma stavolta la Roma non si accontenterà di una proposta poco superiore ai 40 milioni, valutando il giocatore più di 60-65 milioni di euro.

L’Inter però potrebbe giocarsi la carta dello scambio, proponendo ai giallorossi il cartellino di un vecchio pallino come Davide Frattesi. Il centrocampista romano, cresciuto nel vivaio di Trigoria, tornerebbe volentieri a casa. Nell’Inter resta una seconda o terza scelta e per questo starebbe da tempo valutando un’avventura altrove.

Di recente si è parlato anche di rinnovo per Frattesi, il cui contratto scadrà nel 2028, ma la situazione al momento è ferma proprio in vista di eventuali cambiamenti nel reparto mediano. Alla Roma non dispiacerebbe riprendere uno dei migliori talenti usciti dal suo settore giovanile negli ultimi anni, ma per mandare in porto lo scambio con Koné servirà tempo, pazienza e accordi totali.