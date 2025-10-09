Israele e Hamas hanno trovato un accordo di pace. Secondo quanto confermato da molte fonti internazionali, quello annunciato da Donald Trump in mattinata rappresenta il primo passo concreto verso la fine delle ostilità nella Striscia di Gaza. Il negoziato è stato mediato da Stati Uniti, Qatar ed Egitto, con un ruolo importante anche della Turchia. Il cuore dell’intesa consiste in un cessate il fuoco che scatta immediatamente, pensato per fermare i bombardamenti e le operazioni militari, dando così respiro alla popolazione di Gaza e alle aree vicine in Israele.

Ostaggi

Parte sostanziale dell’accordo riguarda il rilascio di tutti gli ostaggi israeliani ancora detenuti da Hamas. In cambio, Israele si è impegnato a liberare circa duemila prigionieri politici palestinesi, tra cui alcune figure di rilievo condannate per terrorismo. L’attuazione di questi punti dovrebbe avvenire nelle prossime ore, subito dopo la firma formale dell’accordo da parte di entrambe le fazioni, prevista oggi in Egitto.

Ritiro delle truppe

L’intesa prevede anche che Israele avvii un ritiro graduale delle proprie truppe dalle zone della Striscia di Gaza che erano state occupate durante il conflitto degli ultimi mesi. Questo ritiro sarà supervisionato da osservatori internazionali e porterà all’apertura di corridoi umanitari che consentiranno l’ingresso di aiuti e personale medico a Gaza, una delle condizioni più urgenti per la popolazione.

Si tratta solo del primo passo e alcune questioni rimangono irrisolte — come la smilitarizzazione di Hamas e il futuro politico della Striscia di Gaza — la comunità internazionale ha accolto la notizia con grande favore, sottolineando la storicità dell’accordo e invitando entrambe le parti a rispettarlo e a lavorare per una soluzione duratura.

Resta da vedere chi guiderà la ricostruzione di Gaza, particolare su cui ancora nessuna firma è stata messa nero su bianco: voci di corridoio parlano di comitati palestinesi indipendenti, ma si spazia fino all’ipotesi Tony Blair.