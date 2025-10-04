Bella, solida e prolifica l’Inter di Chivu che batte senza difficoltà la Cremonese. Il finale recita 4 – 1 per i nerazzurri, l’Inter vince la quarta consecutiva e torna per una notte insieme alle prime della classe. Bonny fa tre assist, Lautaro e Di Marco continuano a segnare. La partita ha pochi spunti, il momento decisivo è il sesto minuto del primo tempo. Bonny viene mandato in profondità, la difesa della Cremonese sbaglia ad uscire cercando il fuorigioco: l’attaccante interista chiamato a sostituire Thuram infortunato deve solo appoggiare la palla sui piedi di Lautaro che segna. Da lì in poi l’Inter deve solo amministrare.

Di Marco si vede revocare il 2 a 0 dal var al dodicesimo minuto, il fuorigioco di Akanji che devia il pallone decide l’annullamento. Raddoppio solo rimandato, ci pensa lo stesso Bonny al 38esimo a fare il due a zero su assist di Di Marco. Bonny nel secondo tempo fornisce altri due assist, uno restituito a Di Marco, uno per Barella. Al minuto 87 il primo spunto della Cremonese, con il gol della bandiera di Bonazzoli.

Dopo la sosta ci sarà Roma – Inter, test importante per capire i valori tra le squadre di vertice. Sicuramente le alternative dell’Inter in avanti possono far ben sperare i nerazzurri. In poche partite Bonny e Esposito hanno dimostrato di più di Arnautovic e Taremi in una intera stagione.