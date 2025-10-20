I fan de Il Paradiso delle Signore resteranno con il fiato sospeso per quello che succederà: Marcello sconvolgerà la GMM.

Il Paradiso delle Signore è entrato nel vivo della stagione 10, con tanti colpi di scena che hanno già sconvolto ed emozionato i telespettatori. Come ogni anno la soap opera italiana registra ottimi ascolti, segno che le storie delle Veneri e degli altri personaggi appassionano come al solito.

Dalle anticipazioni dei prossimi episodi pare che ci sarà un avvenimento che lascerà i fan con il fiato sospeso. In particolare Marcello sconvolgerà la GMM. Ecco cosa succederà.

Le anticipazioni de Il Paradiso delle Signore

Dalle anticipazioni de Il Paradiso delle Signore pare che Marcello sconvolgerà la Galleria Milano Moda. L’uomo, che dovrebbe convolare a nozze con la contessa Adelaide di Sant’Erasmo, è molto confuso sui suoi sentimenti, vista la simpatia che ha nei confronti di Rosa.

Parlando con suo fratello Matteo, Marcello gli rivelerà ciò che è successo con la ragazza dopo che è stata aggredita. A proposito del suo aggressore, Rodolfo Sacchi, questi è stato arrestato e lei dimessa dall’ospedale. Dopo questo avvenimento, però, la giornalista continua a vivere nell’ansia e a ripensare al bacio con Marcello. La ragazza vorrebbe parlare con lui anche per prendere la decisione finale.

Paola, la moglie di Rodolfo vorrebbe incontrare Rosa, perché anche lei ha subito violenze dal marito. Anche le altre storie procedono: Johnny inizia a lavorare alla Caffetteria, mentre Odile pensa di voler assumere Greta alla GMM, anche se Umberto non è d’accordo perché nutre dei dubbi sulla ragazza.

Nel frattempo, Monsignor Giglio arriva a Villa Guarnieri per benedire gli sposi, ma Umberto continua a provocare Marcello, tormentato dai suoi dubbi. Intanto Irene deve trovare una Venere che sostituisca Elvira. Marina si propone come cantante alla nozze, ma la sua richiesta non viene accolta come avrebbe sperato.

Fulvio ha scoperto che Caterina gli ha mentito e non sa come parlare con sua figlia; quindi chiede a Concetta come dovrebbe muoversi. Intanto Caterina si decide a confidare alle Veneri il suo segreto. Johnny viene scoperto e il fatto che dorma nel ballatoio fa infuriare Ciro, ma per fortuna interviene Mimmo.

Tornando a Marcello, i fan potranno rimanere sconvolti dalla decisione che prenderà, perché sarà molto dolorosa per Adelaide. Appuntamento dunque ogni giorno, dal lunedì al venerdì, dalle 16 su Rai Uno per seguire i nuovi episodi de Il Paradiso delle Signore.