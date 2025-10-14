DRONI RUSSI O NO? QUESTO E’ IL DILEMMA – La situazione attuale che stiamo vivendo sembra davvero richiamare i temi delle novelle di Pirandello, in particolare quella che coinvolge la signora Frola e il signor Ponza e suo genero. In questa storia, il lettore non è mai certo su quale versione degli eventi sia la più veritiera. La signora Frola presenta la sua versione, e il genero Ponza ne offre una diametralmente opposta, entrambe apparentemente convincenti eppure incomplete. Così, anche oggi, è difficile capire con certezza cosa stia realmente accadendo nel caotico scenario geopolitico mondiale.

Droni e guerre: “Mamma li russi” è stato già detto?

La questione dei droni che sorvolano i cieli europei è un perfetto esempio di questo disordine informativo. Sono droni russi? La Russia stessa nega, ma perché l’Europa continua a insistere su questa narrazione? Se fossero realmente russi, cosa sta cercando di ottenere la Russia con questa operazione? Si tratta di una prova di forza, come accadeva durante la Guerra Fredda, o piuttosto di un tentativo da parte della Russia di testare le capacità di reazione della NATO e dell’Europa? Questa, per parafrasare Pirandello, è la versione della signora Frola, quella dell’Occidente, che dipinge la Russia come un aggressore.

La Provocazione Occidentale: L’Europa Sta Cercando la Guerra?

Ma potrebbe esserci anche un’altra interpretazione. E se fosse l’Europa stessa a provocare la Russia, magari su ordine degli Stati Uniti, per giustificare un conflitto? Non è forse vero che da mesi l’Europa sembra cercare la guerra, come nel caso del Rearm Europe, il folle piano voluto da Ursula von der Leyen? Non è anche vero che la narrazione di un imminente attacco da parte di Putin sembra voler spingere l’Europa verso il conflitto? Questa è la versione del signor Ponza, quella dell’Occidente che dipinge la Russia come una vittima e l’Europa come l’istigatrice del conflitto.

La Menzogna dell’Occidente: A Chi Credere?

Dunque, quale versione è la più vicina alla realtà? È difficile rispondere con certezza, ma possiamo sicuramente dire che l’Occidente liberal-atlantista ha mentito in passato. Tutti ricordiamo la famosa scena di Colin Powell con la provetta delle armi di distruzione di massa in Iraq, un’azione che ha giustificato un’aggressione che in realtà era già stata pianificata. In altre parole, l’Occidente ha spesso manipolato la verità per giustificare le proprie azioni imperialistiche. A questo punto, è più facile stabilire di chi non ci possiamo fidare, piuttosto che rispondere a chi possiamo davvero credere.