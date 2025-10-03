In una recente apparizione televisiva su La7, Elsa Fornero ha lanciato dure critiche contro il generale Vannacci, attuale europarlamentare della Lega e autore del libro Il mondo al contrario. Le parole della Fornero non sono passate inosservate: definendo le dichiarazioni di Vannacci come “vomitevoli”, la ex-ministra ha anche invitato il generale a vergognarsi.

Le parole di Elsa Fornero

Elsa Fornero, figura centrale del governo Monti, ha attaccato con veemenza le opinioni di Vannacci, definendole offensive e lontane dalla realtà. La sua critica è stata mirata principalmente alla retorica del generale, accusato di combattere contro il “mondo al contrario” senza accorgersi di farne parte. Le parole della Fornero si sono concentrate soprattutto sulla contraddizione politica del generale, che pur denunciando l’influenza di poteri esterni e il neoliberismo, ne difende paradossalmente gli stessi principi.

Il paradosso di Vannacci

Il generale Vannacci è descritto come un personaggio che combatte contro ciò che lui definisce il “mondo al contrario”, con critiche feroci alla cultura del politicamente corretto e alle politiche economiche ecologiche. Tuttavia, secondo le parole di Fornero, Vannacci non si accorge di essere parte di quel sistema che condanna, in quanto difende la causa del neoliberismo e dell’imperialismo a stelle e strisce, riproducendo così l’ordine economico globale che tanto critica.

Fornero e il governo Monti

Nel contesto di queste accuse, però, emerge un elemento che rende l’intervento della Fornero particolarmente contraddittorio. Come ricordato dall’autore, Elsa Fornero è stata una figura chiave nel governo Monti, un esecutivo che ha imposto pesanti riforme economiche, tra cui la famigerata riforma delle pensioni. Questo governo, considerato da molti un “commissariamento” dell’Italia da parte dell’Unione Europea e dei mercati finanziari, ha avuto un impatto devastante sui lavoratori italiani, con misure che hanno segnato un’ulteriore austerità per le classi più deboli.

La vergogna invocata da Fornero

La domanda che sorge spontanea è: con quale legittimità Elsa Fornero può ora invocare la vergogna per il generale Vannacci? Dopo aver fatto parte di un governo che ha impresso un marchio indelebile di sacrifici sulle spalle degli italiani, Fornero appare come una figura difficile da prendere sul serio quando critica altri politici per le loro contraddizioni. La critica che essa rivolge a Vannacci risulta dunque paradossale, considerando il suo ruolo nell’imposizione di politiche che hanno rafforzato l’ordine capitalistico e neoliberista che entrambi, in modi diversi, sembrano combattere.

