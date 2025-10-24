In un mondo di aumenti su tutti i fronti, è una bella notizia scoprire che qualcosa è gratis da oggi. Ecco di cosa si tratta.

Gli italiani lo sanno: gli ultimi anni sono stati caratterizzati da tanti aumenti nei beni di prima necessità, nelle bollette, nei biglietti dei voli aerei e dei trasporti in generale, nella benzina. In molti stentano ad arrivare a fine mese ma ogni tanto c’è anche qualche bella notizia.

Sì, perché in un contesto di aumenti in tutti i campi, è bello sapere che qualcosa è diventato gratis oggi. Ecco di cosa si tratta.

Cosa è diventato gratis per gli italiani

C’è una splendida notizia per gli italiani: è possibile vedere gratis un film che ha vinto ben sette Oscar nel 2023: si tratta di Everything, Everywhere All at Once.

Il film, che nel cast presenta nomi come Michelle Yeoh, Stephanie Hsu, Ke Huy Quan, James Hong, Jamie Lee Curtis, è prodotto dalla A24, ed è diventato il film più premiato di quell’anno agli Oscar.

Ha infatti vinto la statuetta per miglior film, miglior regista (Daniel Kwan e Daniel Scheinert), miglior attrice protagonista (Michelle Yeoh), miglior attore non protagonista (Ke Huy Quan), miglior attrice non protagonista (Jamie Lee Curtis), miglior sceneggiatura originale (Daniel Kwan e Daniel Scheinert), miglior montaggio (Paul Rogers).

La bella notizia è che questa pellicola multipremiata è disponibile su Rai Play, la piattaforma della TV pubblica italiana accessibile senza costi aggiuntivi a quelli del canone, dall’Italia e previa registrazione. Insomma, in un mondo di aumenti, è una bella notizia sapere che questo film che ha vinto 7 Oscar si può vedere gratuitamente. Si scoprirà così la storia di Evelyn che scopre di essere l’unica in grado di salvare il multiverso.

Per farlo dovrà connettersi alle sue versioni alternative e usare le loro abilità per fermare una forza distruttiva che minaccia ogni realtà. Insomma, la storia è ambientata in un futuro non troppo lontano ed è molto avvincente e dinamica. Inoltre conta un cast d’eccezione con diversi attori che sono stati anche premiati. Per questo, chiunque sia interessato a questo genere di film dovrebbe cogliere la palla al balzo: Everything, Everywhere All at Once è ora disponibile su Rai Play in maniera gratuita. Chiunque voglia gustare un film multipremiato agli Oscar dovrebbe correre a vederlo su questa piattaforma.