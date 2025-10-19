Kempf a inizio partita, Nico Paz sul finale, due gol del Como per battere la Juventus. Vittoria meritata di Fábregas e i suoi, poche le idee e le occasioni messe in campo dalla squadra di Tudor. I bianconeri partono in salita: uno schema perfettamente eseguito da calcio d’angolo porta subito in vantaggio il Como. Il cross di Nico Paz, smarcato dal tacco di Da Cunha, atterra perfettamente sul secondo palo dove Kempf segna a un metro dalla porta. Tutti i giocatori comaschi abbracciano Cassetti, l’uomo del Como che prepara gli schemi sui piazzati. La Juventus sbanda, il Como la costringe nei propri trenta metri. Manca Bremer e si sente, manca anche Gatti lasciato in panchina da Tudor.

Kalulu oltre a dimenticare Kempf sul gol, fa una pessima partita. Anche Kelly e Rugani non trovano mai la soluzione giusta per eludere il pressing del Como, in quattro o cinque occasioni tornano da Di Gregorio con passaggi insidiosi, il portiere della Juventus si trova sempre costretto a spazzare in rimessa laterale. La prima occasione per la Juventus arriva dopo 20 minuti di gioco, quando il Como sbaglia l’esecuzione dell’ennesimo schema da calcio d’angolo. I bianconeri con Conceicao, Yldiz e David si ritrovano in un tre contro due che viene sfruttato male. Arriva un tiro dell’esterno turco dopo una manovra macchinosa, deviato in angolo da un difensore del Como. Il migliore della Juventus è Thuram, lui porta avanti i tentativi di rimonta, il gioco latita e lui smuove il gioco con due azioni personali che riescono a portare a tiri pericolosi. Resta comunque molto più incisivo il Como, un ottimo Di Gregorio salva in più occasioni la porta con interventi difficili. La Juve attacca per tutta la partita, ma con poche idee, cambiano gli interpreti col passare dei minuti, ma il copione resta lo stesso. La chiude all’ottantesimo Nico Paz sull’ennesima ripartenza comasca: ripartenza, sterzata al limite a eludere la difesa di Cambiarsi e tiro a giro sul palo lontano. Otto minuti di recupero, poco comprensibili, non portano emozioni. Il Como batte con pieno merito la Juventus 2 a 0.