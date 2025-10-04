Anche in autunno le bollette possono essere molto salate. Ecco un trucco per risparmiare e “difendersi” dalla stangata di questa stagione.

L’estate è ufficialmente finita da alcune settimane e questo autunno si sta dimostrando molto freddo, con venti e piogge un po’ in tutta Italia. È vero che non è ancora periodo di accendere i riscaldamenti, ma non per questo le bollette sono meno salate. Sì, perché anche se non è ancora inverno, in autunno ci sarà una vera stangata.

Le bollette del gas, infatti, subiranno un deciso aumento. Ecco allora come difendersi e risparmiare qualche euro con un trucco furbo da mettere in pratica al più presto possibile.

Il trucco per risparmiare sulle bollette in autunno

L’autunno è iniziato e allora al più presto bisogna correre ai ripari se non si vogliono avere bollette del gas salate in questa stagione. Infatti, con il diminuire delle temperature, aumenteranno i prezzi. Per risparmiare, bisogna confrontare le opzioni disponibili sul mercato libero (anche tramite i comparatori online).

Nel valutare le varie offerte bisogna sapere che il prezzo proposto dai fornitori è influenzato da tanti fattori: dal prezzo all’ingrosso, da fattori geopolitici, dalle condizioni climatiche e dall’andamento della domanda. In genere in inverno il calo delle temperature fa aumentare i prezzi. Per questo bisognerebbe cambiare fornitore al più presto, già quando finisce l’estate.

In particolare la scelta può ricadere su un’offerta a prezzo bloccato o una a prezzo indicizzato. Nelle offerte del gas a prezzo bloccato il costo della componente energia non cambia: quindi, anche se aumenta il prezzo all’ingresso, si pagherà il gas sempre allo stesso modo concordato con il fornitore. La durata del blocco è indicata nel contratto ed è solitamente di 12 o di 24 mesi.

Invece nelle offerte gas a prezzo indicizzato, il prezzo effettivo applicato ai consumi varia mese per mese, seguendo l’andamento del prezzo all’ingrosso. In base alle proprie esigenze si potrà scegliere l’offerta migliore, seguendo anche altri consigli come:

migliorare l’efficienza energetica della propria casa

ridurre le temperature e le ore di accensione del riscaldamento

inserire valvole termostatiche

verificare che non ci siano inefficienze o sprechi nascosti

Se si trova un’offerta conveniente del gas, è consigliabile chiedere il passaggio dell’utenza (ci vorrà qualche settimana senza sostituire il contatore o interrompere la fornitura). Al momento dell’attivazione della nuova offerta bisognerà comunicare il codice PDR che identifica l’utenza: il trasferimento è gratuito.