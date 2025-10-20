Il tennista altoatesino non si aspettava la notizia diffusa ufficialmente sui social: il taglio non avrebbe potuto essere più netto

Reduce dal trionfo al ‘Six Kings Slam’ – dove in finale ha battuto, per il secondo anno di fila, il suo grande rivale Carlos Alcaraz – Jannik Sinner è pronto a rituffarsi nei tornei ufficiali del circuito ATP con la confermata partecipazione all’ATP 500 di Vienna, che gli ha riservato un primo turno tutt’altro che scontato col tedesco Altmaier.

Rientrato a pieno regime dopo i crampi sofferti a Shanghai – preceduti dal virus intestinale che qualche settimana prima lo aveva costretto al ritiro durante la finale di Cincinnati – l’altoatesino è pronto per il rush finale di una stagione che già lo ha visto incamerare due Major. Arrivando per giunta in finale negli altri due.

Chi non sarà invece presente nella Capitale austriaca, perché impegnato in una decisione sofferta ma evidentemente ritenuta necessaria per la sua carriera, è Frances Tiafoe, che proprio nel torneo dell’Ohio nel 2024 fu protagonista dell’ultimo atto perso col campione azzurro.

Proprio a Cincinnati il tennista americano è stato costretto ad abbandonare la contesa contro Holger Rune per un fastidioso infortunio alla schiena. Tornato alle competizioni a New York, il classe ’98 è stato eliminato al terzo turno, per poi esser sconfitto nel match d’esordio sia a Tokyo che a Shanghai. Precipitando così – lui che può vantare un best ranking al numero 10 raggiunto nel giugno del 2023 – in 29esima posizione.

Tiafoe fa piazza pulita: ufficiale la decisione definitiva

Forse proprio gli ultimi risultati negativi sono alla base della clamorosa decisione assunta dal tennista statunitense, uno dei migliori ‘amici’ di Jannik Sinner nel circuito.

“Non è stata la stagione che speravo ma sono tante le lezioni imparate dentro e fuori dal campo. Voglio dare un grande in bocca al lupo alla mia squadra. Sto con questi ragazzi da diversi anni. Abbiamo condiviso momenti incredibili che ricorderò per sempre. Ho deciso però che è ora di cambiare. Ho apprezzato davvero il vostro amore, l’energia, la passione e la fratellanza. È stata una bella corsa e ci aspettano solo cose più grandi e migliori per tutti noi. Sono eccitato per quello che mi aspetta e sono pronto a rimettermi a lavorare“.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Frances Tiafoe (@bigfoe1998)

Con questo messaggio, affidato al suo profilo Instagram, il giocatore americano ha comunicato la volontà di interrompere il rapporto lavorativo con tutto il suo team. Dal coach al preparatore atletico al fisioterapista, il nativo del Maryland è alla ricerca di nuovi stimoli per dare un impulso decisivo ad una carriera che, fino a qualche mese fa, sembrava potergli regalare enormi soddisfazioni.