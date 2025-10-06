Un idolo dei tifosi romanisti ha rilasciato delle dichiarazioni davvero di cuore, che non possono non emozionare tutti gli appassionati.

I tifosi della Roma sono considerati tra i più calorosi e ricchi di emotività in tutto il calcio italiano. Una piazza dove non si è mai stati abituati a vincere troppo, ma allo stesso tempo ambiziosa e pretenziosa. Soprattutto c’è sempre una grande aspettativa sui calciatori che hanno un feeling particolare con l’ambiente.

Basti pensare a tutto ciò che la gente romana e romanista ha fatto nel giorno dell’addio di Francesco Totti. Un simbolo della squadra giallorossa che, dopo una vita passata a Trigoria, ha deciso di dire addio definitivamente. Il 28 maggio 2017 ancora oggi è ricordato come una delle date più tristi della storia romanista, viste le lacrime e l’intensità emotiva provate allo stadio Olimpico quel giorno.

Non ha creato lo stesso effetto, per motivi anche di carriera, l’addio di un altro calciatore figlio di Roma e cresciuto nel settore giovanile giallorosso, prima di poter anche indossare i gradi di capitano. Parliamo di Alessandro Florenzi, ex esterno di Roma, PSG e Milan che qualche mese fa ha deciso di dare l’addio al calcio giocato.

Florenzi torna sull’addio alla Roma: “Da tifoso mi ha fatto molto male”

Florenzi, classe 1991, ha deciso di lasciare il calcio dopo l’esperienza al Milan, con cui ha vinto lo Scudetto tre anni fa. Ma anche a causa dei tanti infortuni subiti in tempi recenti, che lo hanno di fatto tolto dai campi di calcio in maniera prolungata.

Il 34enne nativo della capitale era considerato uno dei punti fermi della Roma, almeno fino al 2019-2020, stagione in cui è stato ceduto in prestito al Valencia, denotando un certo distacco tra lui e la società. Oggi, da ex calciatore, Florenzi ha raccontato in un’intervista a Sky Calcio Club delle sensazioni sull’addio alla sua Roma.

“Quando ho lasciato la Roma sono stato male, perché prima di essere un giocatore sono un tifoso della Roma. Ma penso che ognuno abbia il proprio percorso da fare, ho avuto esperienze bellissime anche lontano da casa” – ha ammesso l’ex numero 24 giallorosso, che dunque si è detto molto sofferente per aver dovuto lasciare la capitale durante la sua carriera.

Florenzi ha indossato poi le maglie di Valencia, PSG e Milan, prima del ritiro avvenuto pochi mesi fa. “Ho deciso di smettere di giocare a luglio, quando sono salito su un tapis-roulant. Sono sceso e sono andato via, non ero più disposto a sentire i dolori che ho sentito negli ultimi anni. Ho giocato in condizioni molto dolorose, e ora non mi manca il campo, perché l’ho fatto per me stesso. Le mie ginocchia mi ringraziano tutti i giorni”.