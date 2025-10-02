Il fuoriclasse serbo non ha potuto esimersi dal commentare l’annuncio ufficiale arrivato proprio ieri: commozione e ringraziamenti

Tutto è stato avviato da lui, dal Re, per molti il più grande di tutti i tempi nonostante a livello di Major vinti la sua bacheca sia leggermente più scarna dei suoi due grandi rivali. Quelli che gli hanno dato battaglia per 15 lunghi anni scrivendo pagine memorabili nella storia del tennis.

Se ormai è acclarato che questo sport stia vivendo un ricambio generazionale con l’addio all’attività agonistica da parte di tanti campioni che fino a tutta la seconda decade del nuovo millennio hanno imperversato nel circuito ATP, molto ‘lo si deve’ al primo passo fatto da Roger Federer nell’emozionante commiato all’O2 Arena di Londra nel settembre 2022.

Il ritiro del campione di Basilea è stato infatti seguito, sebbene non necessariamente a strettissimo giro di posta in termini di settimane e mesi, da altri addii che hanno emozionato non poco i tifosi di tutto il mondo.

Dalla decisione presa da Rafa Nadal prima della Final Eight di Coppa Davis nella sua Spagna, al già precedente annuncio di Andy Murray, seguito poi da quelli di Juan Martin del Potro, Dominic Thiem e Diego Schwartzman, il tennis è rimasto orfano di una serie di campioni per certi versi unici nel loro genere.

Il pubblico ha vissuto in questi mesi col terrore che da un momento all’altro anche l’ultimo componente dei ‘Big Three‘ – quello più vincente a livello di titoli Slam – potesse appendere la racchetta al chiodo. Per il momento Novak Djokovic non si sbilancia ancora sul suo immediato futuro, sebbene abbia avuto, proprio nelle ultime ore, modo di commentare il ritiro di un altro atleta amatissimo dai tifosi.

Monfils annuncia il ritiro: il toccante messaggio di Nole

39 anni, un atletismo che farebbe e fa ancora invidia a tanti colleghi più giovani di lui, una voglia matta di stupire ancora e un feeling col pubblico di tutti i campi o palazzetti del mondo che forse nemmeno Federer poteva vantare. Tutto questo (e molto altro) è Gael Monfils, l’istrionico tennista francese protagonista di un annuncio shock.

“Ho iniziato a tenere in mano la racchetta a due anni e mezzo, e ho iniziato da professionista a diciotto. Ora, dopo aver celebrato il mio 39esimo compleanno un mese fa, voglio dirvi che il prossimo sarà il mio ultimo anno da professionista“: inizia così, sul suo profilo Instagram, il messaggio con cui il giocatore francese annuncia il ritiro alla fine della stagione 2026.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Gael Monfils (@iamgaelmonfils)

Dopo aver ringraziato Federer, Nadal, Djokovic e Murray per aver condiviso con lui (loro che restano mostri sacri) tutti gli anni di una carriera in cui ha vinto 13 titoli ATP spingendosi fino alla sesta posizione del ranking mondiale nel novembre 2016, il tennista transalpino ha incassato il commosso messaggio del fuoriclasse slavo.

“Che piacere vederti giocare ogni partita. Sei una persona straordinaria che porta gioia alla gente, dentro e fuori dal campo. Questo conta più di ogni altra cosa. Nel tennis, il tuo atletismo è fuori da ogni regola. Sei uno dei migliori atleti che abbia mai visto di qualsiasi sport. Grazie per tutte le grandi battaglie che abbiamo combattuto insieme nel corso degli anni e goditi il ​​tuo ultimo ballo, amico mio”, le parole di Nole.