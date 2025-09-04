Jannik Sinner si aggiudica il derby azzurro contro Lorenzo Musetti e conquista la semifinale dello US Open. Numero uno del ranking mondiale, l’altoatesino si è imposto in tre set (6-1, 6-4, 6-2) in due ore di gioco: primo parziale dominato, secondo più equilibrato con una palla break annullata grazie a un ace, terzo chiuso con autorità dopo un break iniziale.

“Con Lorenzo ci conosciamo bene, ma in campo l’amicizia si mette da parte. È bello essere italiani”, ha commentato a caldo Sinner. Ora lo attende la sfida con il canadese Felix Auger-Aliassime, in programma nella notte tra venerdì e sabato non prima dell’una italiana, sempre sull’Arthur Ashe Stadium.