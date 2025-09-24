Tadej Pogacar ha dovuto dire stop. Il fortissimo ciclista ha sorpreso tutti con le sue dichiarazioni dopo la gara di domenica.

Uno dei ciclisti più forti del momento è senza dubbio Tadej Pogacar. Lo sloveno si è regalato, almeno fino ad ora, un 2025 davvero strepitoso. Ha vinto con un dominio impressionante il Tour de France e si è regalato altri trionfi importanti, come a Liegi, nelle Fiandre e nel giro del Delfinato.

Il 21 settembre, ovvero domenica scorsa, Pogacar ha festeggiato i 27 anni di età. Ma non ha potuto celebrarli nel miglior modo possibile; a sorpresa colui che viene considerato il migliore al mondo non è riuscito a salire nemmeno sul podio in una delle gare più importanti dall’anno. Ovvero il Mondiale di ciclismo su strada maschile, nella specialità della cronometro.

Pogacar ha chiuso la gara di velocità in Ruanda solo al quarto posto, ad un solo secondo dalla terza posizione. A dominare è stato uno dei suoi rivali maggiori, ovvero il belga Remco Evenpoel, che ha dimostrato di essere straripante in questa specialità. Senza trovare grosse scuse o giustificazioni, Pogi ha parlato della sua prestazione meno brillante del previsto.

Pogacar solo 4° alla cronometro Mondiale: le sue dichiarazioni chiariscono tutto

Tadej Pogacar ha dunque lasciato qualcosina per strada. Sperava di avere maggiore brillantezza in Ruanda, ma evidentemente la sua condizione fisica non era delle migliori. Lo ha ammesso dopo il quarto posto nella cronometro, facendo i complimenti comunque a chi ha vinto.

“E’ dura da mandare giù, ma stiamo parlando di Remco…è velocissimo – ha ammesso lo sloveno – è incredibile quanto vada forte in questa disciplina, ha fatto una gara straordinaria. Io ho dato tutto ma ovviamente sono deluso: se avessi saputo che il podio era distante solo 1” avrei trovato delle motivazioni extra negli ultimi metri, ma non lo sapevo. Oggi mi dispiace, ma domani è un altro giorno“.

Ora la testa di Pogacar è tutta su domenica prossima: il 28 settembre andrà in scena la gara valida per il Mondiale in linea, dove ovviamente partirà da favorito: “Non è stata la mia prestazione migliore, ma date le circostanze…Prima di andare in Canada non ho potuto completare i miei allenamenti con la bici da crono. Forse per questa cronometro avrei dovuto saltare il Canada, perché ho dovuto rinunciare ad alcune sessioni specifiche. Ma dovevo andare in Canada per essere al 100% per la gara in linea, quindi credo che il viaggio tra Quebec e Montreal sia stata comunque una buona decisione. Spero che Evenepoel abbia dato tutto oggi, e che domenica prossima sia solo al 99%”.