Il tecnico rossonero sorprende tutti nelle sue presumibili scelte di formazione per il match contro il Bologna: il big parte dalla panchina

Dopo il corroborante brodino di Lecce, davvero opportuno dopo l’inopinata caduta casalinga contro la Cremonese all’esordio, il nuovo Milan di Max Allegri si ripresenta davanti al suo pubblico intenzionato a fare bottino pieno contro il sempre insidioso Bologna.

Ancora privo del convalescente Rafael Leao, ma con un Adrien Rabiot – pronto all’esordio, e dal primo minuto – in più, la compagine rossonera proverà a dare continuità al suo campionato, anche per restare nella scia di Napoli e Juventus, già fuggite via con 9 punti conquistati nelle prime 3 partite.

Per il Diavolo ovviamente c’è l’imperativo di vincere al cospetto di una formazione che, dopo il passo falso all’esordio contro la Roma di Gian Piero Gasperini, si è immediatamente riscattata vincendo il match casalingo contro l’Atalanta di Ivan Juric.

L’allenatore rossonero, nelle sue scelte di formazione, deve anche fare i conti con i tanti giocatori tornati dagli impegni con le proprie nazionali. Alcuni, essendosi sottoposti anche a viaggi transoceanici, potrebbero partire dalla panchina, per non rischiare dei cambi obbligati a metà gara per l’eccessiva fatica fisica e mentale accumulata.

Tra questi c’è un idolo assoluto del popolo milanista, uno che – anche nei momenti bui della passata stagione – ha sempre risposto ‘presente’ non facendo mai mancare il suo apporto in termini di prestazioni, assist e gol. Peccato che, per una scelta del tecnico toscano, il big sembra destinato (per la seconda gara consecutiva di campionato) alla panchina nel match coi felsinei.

Milan-Bologna, Allegri ha deciso: il big non parte titolare

Come riportato da Sky Sport – e da diverse altre fonti che hanno stilato la probabile formazione del Milan in vista dell’incontro che avrà il suo calcio d’inizio alle 20:45 – Cristian Pulisic non farà parte dell’undici titolare che Allegri manderà in campo.

Già decisivo in uscita dalla panchina al ‘Via del Mare‘, quando mise in ghiaccio il risultato siglando il gol del raddoppio contro i giallorossi di Di Francesco, l’americano è evidentemente considerato una preziosa risorsa in grado di tornare più che utile a gara in corso.

Una scelta, quella di Allegri, che però già fa discutere, perché letta come troppo prudente da parte di alcuni tifosi, soprattutto di quelli che vorrebbero sempre vedere l’ex Chelsea in campo dall’inizio.

Ad ‘appesantire’ il clima attorno alla decisione dell’allenatore livornese sarebbe anche il differente discorso fatto per Estupiñán e Gimenez, anche loro reduci da impegni transoceanici con le rispettive nazionali ma regolarmente titolari contro i rossoblù.