Jannik Sinner al centro di questa grossa novità che lo riguarda personalmente. Una notizia che i suoi tifosi hanno accolto alla grande.

Momento nuovamente delicato per Jannik Sinner. Il tennista italiano deve rialzare la testa dopo le ultime due delusioni cocenti della sua stagione: prima il forfait in finale a Cincinnati, dove a causa di un malessere intestinale è stato costretto a ritirarsi all’ultimo atto. Poi la sconfitta netta contro Carlos Alcaraz nella finale degli US Open, con relativo sorprasso in classifica generale da parte dello spagnolo.

Sinner forse può respirare per non avere più, ad oggi, la pressione altissima della difesa della leadership nel ranking ATP. Ma allo stesso tempo i suoi supporter si aspettano una reazione importante, per dimostrare che Alcaraz non è così superiore al talento di San Candido. Nei prossimi tornei, a cominciare dagli Open di Pechino, ci si aspetta dunque uno Jannik voglioso di tornare a vincere.

Uno degli obiettivi stagionali di Sinner è anche la riconferma del titolo Nitto ATP Finals, il torneo fra i migliori otto tennisti della stagione, che si disputerà a Torino dal 16 novembre in poi. Proprio la città piemontese ha deciso di omaggiare il miglior tennista italiano di sempre, con un riconoscimento molto importante.

Sinner insignito della cittadinanza onoraria a Torino: “Ha reso la città famosa in tutto il mondo”

La città di Torino, una delle più eleganti ed affascinanti del nord Italia, ha voluto insignire Jannik Sinner con la cittadinanza onoraria. Un titolo arrivato a sorpresa e voluto fortemente dalla giunta comunale, derivato proprio grazie ai risultati eccellenti nelle Finals dello scorso anno.

Il sindaco di Torino, Stefano Lo Russo, ha voluto rendere onore al campione italiano per i risultati raggiunti: “Sinner ha reso Torino celebre nel mondo grazie all’abbinamento grande evento tennistico e grande tennista italiano. Jannik è un modello per tanti giovani che si affacciano allo sport per i suoi comportamenti, nella vittoria e nella sconfitta, dimostrando che attraverso il sacrificio e l’allenamento si possono ottenere buoni risultati. Il suo è uno spirito torinese, sabaudo, fatto di sacrificio e lavoro, di accettazione della contesa sportiva, nel bene e nel male. Jannik, Torino è orgogliosa di te e non vede l’ora di festeggiarti come cittadino onorario”.

Un riconoscimento che sicuramente renderà orgoglioso Sinner, che in quanto cittadino onorario avrà ancora più tifosi dalla sua parte nelle Finals 2025. Intanto il comune di Torino si è assicurato l’organizzazione ed il patrocinio su questo torneo ATP fino al 2030.