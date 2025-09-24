Yildiz nuovamente al centro delle cronache di calciomercato internazionali: la Juventus tentata da questo maxi-scambio.

In questa fase di stagione molto dell’attacco della Juventus dipende dalle intuizioni e dalle qualità di Kenan Yildiz. Non che i bianconeri siano dipendenti dal talento turco, ma il numero 10, a soli vent’anni di età, è divenuto già un titolarissimo, un calciatore da cui passano la maggior parte delle manovre offensive vincenti.

Igor Tudor giustamente stravede per Yildiz, che dopo alcune prestazioni eccellenti, soprattutto contro Inter e Borussia Dortmund, si è preso 90′ di pausa, giocando a ritmi bassi contro il Verona, magari anche per via delle prime fatiche stagionali tra campionato e coppa. Ma il turco resta l’elemento più prezioso e di prospettiva della rosa juventina.

Ad oggi per la Juventus il talento di Yildiz è quasi inestimabile; il calciatore, scovato dal vivaio del Bayern Monaco e passato per la fruttuosa esperienza in Next Gen, è considerato incedibile. Ma la situazione finanziaria della Juve impone di fare un prezzo anche per un calciatore così importante: possibile che il cartellino di Yildiz si aggiri intorno agli 80-90 milioni di euro, se si pensa che un esubero come Osimhen nel Napoli è stato ceduto a quota 75 milioni.

Arsenal pazzo di Yildiz, proposto alla Juve lo scambio con Trossard: i dettagli

Ovviamente i grandi club europei si sono già accorti da tempo del talento di Kenan Yildiz. Per questo motivo la Juventus sa di doversi aspettare delle proposte concrete già dalla prossime settimane. Il club che, secondo alcune ultime indiscrezioni, avrebbe messo seriamente gli occhi sul turco è l’Arsenal.

I Gunners, nonostante abbiano un parco attaccanti di tutto rispetto, vogliono cercare di strappare alla Juve uno dei maggiori talenti di prospettiva europei. Primi contatti esplorativi avviati da parte del club inglese, il quale avrebbe anche pronta un’offerta che tenterebbe in qualche modo la squadra di Tudor.

L’Arsenal è pronto a mettere sul piatto una cifra cash importante, intorno ai 60 milioni di euro, aggiungendo il cartellino di Leandro Trossard. Quest’ultimo è un esterno d’attacco di nazionalità belga che nelle ultime stagioni si è dimostrato essere un jolly offensivo molto prezioso per la squadra allenata da Arteta.

Senza dubbio l’idea Trossard potrebbe essere molto utile alla causa della Juventus, ma appare difficile che i bianconeri possano sacrificare Yildiz così facilmente. Inoltre l’eventuale scambio porterebbe la Juve a cedere un ventenne con tutta la carriera davanti ed assicurarsi un calciatore di quasi 31 anni. Non proprio un affare in questo senso…