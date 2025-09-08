La Juventus già pensa ad una manovra nel prossimo mercato: possibile addio per Koopmeiners e scambio alla pari con un centrocampista.

Può essere abbastanza soddisfatto del mercato estivo e dei rinforzi arrivati alla sua corte Igor Tudor, il tecnico della Juventus che è stato confermato dal club bianconero alla guida della squadra. Non a caso nelle prime due giornate di campionato sono arrivate altrettante vittorie convincenti.

Nel finale della sessione estiva la Juve è riuscita persino a migliorare il proprio reparto avanzato, con l’arrivo di una punta alternativa come Openda e di un esterno offensivo di piede mancino come Zhegrova. Niente da fare invece a centrocampo, dove Tudor non avrebbe disdegnato un altro innesto, che potesse dare maggiore profondità alle sue scelte.

Durante i mesi estivi la Juventus ha provato a mettere sul mercato Teun Koopmeiners, il centrocampista ex Atalanta che ha deluso profondamente nella sua prima stagione in maglia bianconera. L’olandese inizialmente è stato dichiarato sacrificabile, ma la Juve non ha trovato evidentemente club interessati ad investire su di lui. Dunque Tudor sta provando a rilanciarlo in un ruolo diverso, da mediano puro. Ma quanto durerà questo idillio?

Koopmeiners via dalla Juve: i tifosi bianconeri votano per lo scambio alla pari

L’intenzione iniziale della Juventus era quella di cedere Koopmeiners, anche a cifre più basse dei 60 milioni investiti lo scorso anno per acquistarlo dall’Atalanta. Così da prendere al suo posto un centrocampista più completo e dinamico, adatto al gioco voluto da Tudor. Una situazione che però potrebbe ripresentarsi alla riapertura del mercato.

In tal senso, il sito Calciomercato.it ha voluto lanciare sui profili social un sondaggio dedicato ai tifosi della Juventus. Ovvero cosa dovrebbe fare il club bianconero con Koopmeiners nelle prossime finestre di mercato.

L’opzione più votata è quella di uno scambio alla pari con il Newcastle, più fattibile l’estate prossima; ovvero Koop finirebbe in Premier League mentre Sandro Tonali (obiettivo dichiarato della Juve) farebbe il percorso inverso tornando in Serie A. Una speranza di mercato molto ambiziosa, su cui la Juventus potrebbe lavorare.

Al secondo posto è stato votato un altro scambio estivo, quello con l’Atalanta, che riprenderebbe Koopmeiners cedendo alla Juve il brasiliano Ederson, altro calciatore molto apprezzato alla Continassa. Convince meno invece uno scambio a gennaio con l’Inter, che prenderebbe l’olandese in cambio di Davide Frattesi.

📊 MOMENTO SONDAGGIO!#Koopmeiners continua a far discutere alla #Juventus: cosa dovrebbe fare il club bianconero alla riapertura del mercato? 🧐 — calciomercato.it (@calciomercatoit) September 6, 2025

Infine la soluzione meno gettonata è quella della permanenza di Koopmeiners. Soltanto il 6,7% dei tifosi votanti sembra fiducioso ed intenzionato a puntare ancora in futuro sul numero 8 bianconero.