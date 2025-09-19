La quarta giornata di Serie A è alle porte. Venerdì 19 Settembre, va in scena la prima sfida, destinata già ad essere importante in vista salvezza, tra il Cagliari di Fabio Pisacane e il Lecce di Eusebio Di Francesco, ultimo insieme a Parma e Pisa a 1 punto.

Il programma continuerà poi nella giornata di sabato, con Bologna – Genoa ad aprire le danze. Alle 18, protagonista sarà la Juventus, reduce dal rocambolesco 4-4 all’ultimo minuto contro il Dortmund in Champions League, ospite del Verona, mentre alle 20.45 il Milan di Max Allegri affronterà, sempre in trasferta, un Udinese ancora imbattuto in questo inizio campionato.

Domenica 21 settembre i riflettori saranno tutti sul derby della Capitale, Lazio – Roma, in scena alle 12.30 per motivi di ordine pubblico. Alle 15 ci saranno, invece, due sfide intriganti: il ritorno di Ivan Juric allo Stadio Olimpico Grande Torino, con l’Atalanta che deve rialzarsi subito dopo la pesante sconfitta per 4-0 contro il PSG, e Cremonese – Parma, altro match significativo in vista della salvezza. La giornata proseguirà con l’appuntamento delle 18, che vedrà confrontarsi Fiorentina e Como: i viola devono cercare di invertire la rotta dopo il deludente inizio di campionato, mentre la squadra di Fabregas vuole continuare il suo percorso di crescita. Chiuderà il programma domenicale la sfida tra Inter e Sassuolo, con i nerazzurri reduci dalla vittoria di Amsterdam contro l’Ajax.

La quarta giornata vedrà il suo epilogo con il Napoli che ospiterà il Pisa di Alberto Gilardino.

Ecco i pronostici dei nostri opinionisti sui match delle sette big di Serie A: