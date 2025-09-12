Padova si appresta ad ospitare, a partire da oggi, la mostra dedicata alle uniformi storiche della Polizia di Stato, allestita a Palazzo Angeli in Prato della Valle. L’inaugurazione, avvenuta alla presenza del Questore Marco Odorisio e del Presidente nazionale ANPS Michele Paternoster, propone al pubblico 41 divise che raccontano l’evoluzione dal 1840 a oggi, insieme a 54 fotografie d’epoca riprodotte su pannelli.

Il raduno nazionale ANPS

Sabato 13 settembre Padova sarà protagonista del 9° Raduno nazionale dell’ANPS, una giornata scandita da appuntamenti solenni e culturali. Alle 9.30, in Piazzetta Palatucci, è prevista la deposizione di una corona d’alloro al Cippo dei Caduti della Polizia di Stato, con una cerimonia guidata dal Presidente dell’ANPS e dal Questore, accompagnati da 15 membri del Consiglio nazionale.

“Violenza di genere. Comprendere, agire, prevenire”

Alle 11.00, nell’Aula Magna dell’Università di Padova, si svolgerà il convegno dal titolo “Violenza di genere. Comprendere, agire, prevenire”. Interverranno figure di primo piano come Gino Cecchettin, Presidente della Fondazione “Giulia Cecchettin”, il Prefetto Maria Luisa Pellizzari, il Procuratore Capo Angelantonio Racanelli e il Primo Dirigente della Polizia di Stato Giuseppe Maria Iorio, responsabile della Divisione Anticrimine della Questura. A moderare l’incontro sarà la giornalista Micaela Faggiani.

“Poliziotti ad honorem”

Il pomeriggio si aprirà alle 17.00 con la Santa Messa nella Basilica di Sant’Antonio, celebrata dal Rettore Padre Antonio Ramina, alla presenza degli associati ANPS, delle loro famiglie e dei fedeli. La giornata culminerà con il concerto delle 19.00 al Teatro Verdi, che vedrà esibirsi la Banda musicale della Polizia di Stato insieme al tenore Francesco Grollo, al soprano Federica Balucani e al violinista Giuseppe Gibboni. L’evento, introdotto dalla giornalista Eva Crosetta, sarà onorato dalla partecipazione del Ministro dell’Interno Matteo Piantedosi e del Capo della Polizia Vittorio Pisani, e includerà la consegna del titolo di “Poliziotti ad honorem” al regista Giuseppe Sciacca e al fotoreporter Nino Nicois. Il concerto sarà trasmesso in diretta streaming al link YouTube (https://www.youtube.com/watch?v=048Yjqgj0zE).

Stand e iniziative in città

Dalle 9.00 alle 19.00, piazza Cavour, piazza Garzeria e l’area vicina al Comune ospiteranno stand informativi della Polizia di Stato. Saranno presenti le sezioni specializzate – Polizia Postale, Ferroviaria, Scientifica, Stradale, Fiamme Oro e ANPS – oltre a spazi dedicati al merchandising ufficiale. I visitatori avranno inoltre l’opportunità di conoscere da vicino mezzi storici e moderni, nonché il Camper della Polizia per la campagna “Questo non è amore”, con operatori disponibili a fornire supporto e materiale informativo contro la violenza di genere.