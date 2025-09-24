Buona la prima in Europa per la squadra di mister Gasperini. La Roma parte bene a Nizza nel primo tempo e continua nel secondo, quando basta il gol di Ndicka per sbloccare anche il secondo, siglato dopo qualche minuto da Mancini. I giallorossi però si mettono in difficoltà verso gli ultimi 25 minuti di gioco, quando Pisilli ferma fallosamente Mendy in area di rigore. L’arbitro concede il penalty ai padroni di casa: 2-1. Finale di tensione per gli undici di Gasperini, che però riescono a gestire e a portare a casa i primi 3 punti in Europa League. Ascolta il commento “A Botta Calda” di Luigi Ferrajolo.