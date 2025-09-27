Elon Musk è tornato al centro delle cronache finanziarie con una proposta di compenso record.

Potrebbe garantirgli fino a un trilione di dollari per restare alla guida di Tesla nei prossimi dieci anni. Un incentivo per Elon Musk affinché “rimanga motivato” e continui il suo lavoro con le autovetture elettriche. Questo pacchetto, presentato dal consiglio di amministrazione della società e sottoposto al voto degli azionisti previsto per novembre, rappresenta il più ambizioso e senza precedenti nella storia delle grandi imprese statunitensi.

Il fulcro dell’offerta non è uno stipendio mensile tradizionale, bensì una serie di premi azionari subordinati al raggiungimento di obiettivi industriali e finanziari eccezionalmente ambiziosi. Musk, per incassare la cifra promessa, dovrà portare la capitalizzazione di Tesla dagli attuali 1,1 trilioni a ben 8,5 trilioni di dollari, facendo dell’azienda la più grande al mondo per valore di mercato. Inoltre, il piano prevede la consegna di 20 milioni di veicoli, la diffusione di un milione di robot e robotaxi, e almeno 10 milioni di abbonamenti attivi al sistema di guida autonoma. Così Musk potrà diventare il primo “trillionario” della storia.

