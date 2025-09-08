È possibile ottenere un bonus in busta paga se si fa attenzione a questo dettaglio quando si compila il modello 730.

Nel periodo di difficoltà economica che in molti stanno vivendo, avere del denaro in più può significare molto, ad esempio pagare con più serenità alcune spese oppure fare fronte agli imprevisti con più facilità. E così, semplicemente facendo attenzione ad un dettaglio nel modello 730, è possibile ottenere un bonus in busta paga.

Si tratta di un’opportunità unica che in molti possono sfruttare. Ecco come si può ottenere dunque questo bonus.

Come ottenere il bonus in busta paga facendo attenzione ad un dettaglio sul 730

Facendo attenzione ad un dettaglio sul modello 730 è possibile ottenere un bonus in busta paga. Si tratta del bonus da 100 euro previsto dal DL Omnibus. Infatti, i lavoratori dipendenti che non lo hanno ricevuto ancora con la tredicesima del 2024, hanno tempo fino alla presentazione del modello 730 o del Modello Redditi per averlo.

Per avere il bonus in busta paga, in particolare, è necessario inserire la richiesta nella propria dichiarazione dei redditi. Possono farlo tutti coloro che hanno i requisiti, vale a dire:

un reddito complessivo non superiore a 28mila euro

almeno un figlio fiscalmente a carico

capienza fiscale (ovvero l’imposta lorda sui redditi da lavoro dipendente deve essere superiore al valore delle detrazioni spettanti)

Possono ottenerlo anche coloro che non hanno un datore di lavoro che funga da sostituto d’imposta, ex-dipendenti diventati disoccupati, i dipendenti che, per propria decisione o per il timore di non soddisfare tutti i criteri, hanno optato per non presentare la domanda al datore di lavoro.

Il bonus da 100 euro spetta una sola volta per nucleo familiari (nel caso di due genitori lavoratori dipendenti, coniugati non separati o conviventi di fatto, la richiesta va fatta una sola volta). Soltanto presentando il modello 730 entro i termini, si potrà ottenere questo bonus.

La richiesta va fatta, nel caso del modello 730, nel quadro apposito. Per il Modello Redditi PF, invece, bisogna compilare correttamente la SEZIONE V – “Riduzione della pressione fiscale sul lavoro dipendente”, seguendo le istruzioni dell’Agenzia delle Entrate. Si ricorda, infine, che questo bonus da 100 euro non viene erogato in contanti, ma se ne può usufruire con uno sconto diretto sull’IRPEF da pagare e un’integrazione del rimborso dovuto.