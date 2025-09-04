Clamoroso l’annuncio del veterano, che non ha retto al dolore di una sconfitta bruciante: ha detto addio per sempre alla sua Nazionale

Fortunatamente, quella che sembrava poter essere la stagione dei grandi ritiri nel basket mondiale (il pericolo che una leggenda come LeBron James, magari perché poco stimolato da un progetto non vincente, è stato scongiurato) è passata in cavalleria con un nulla di fatto. Pur con qualche prestigiosa eccezione, come quella comunicata ufficialmente alla fine di luglio da Alex Abrines, il Capitano del Barcellona che ha appeso le scarpe al chiodo.

In questi giorni l’attenzione degli appassionati della palla a spicchi è tutta sui Campionati Europei in corso di svolgimento a Riga, in Lettonia, dove l’Italbasket di Gianmarco Pozzecco ha già staccato il pass per gli ottavi di finale.

Una missione completamente, e clamorosamente, fallita dal Montenegro, storica forza del basket europeo che pure aveva tra le mani il pass per il turno successivo, salvo sprecare tutto con l’inopinata sconfitta maturata contro la demotivata Gran Bretagna, che non vinceva un match agli Europei da ben 12 anni.

La cocente eliminazione della rappresentativa balcana ha evidentemente lasciato una traccia indelebile nell’animo del suo campione più rappresentativo: uno che pur nella disfatta contro gli inglesi ha messo a referto ben 31 punti, 11 rimbalzi e 7 assist. Ebbene questo score personale non ha evitato la sconfitta, causando anzi una decisione che appare irrevocabile, anche perché comunicata ufficialmente dallo stesso giocatore.

Vucevic, addio al Montenegro: l’annuncio ufficiale

Stella da anni della Lega professionistica più ricca e competitiva del mondo (quell’NBA dove ormai da anni brillano anche campionissimi del basket continentale), Nikola Vucevic è da 16 anni una colonna della nazionale montenegrina.

Il sodalizio tra il giocatore e il suo paese è però arrivato al capolinea. Troppo forte la delusione per la mancata qualificazione dell’amata Nazionale al turno successivo della prestigiosa competizione continentale.

Il centro nato in Svizzera non ha trattenuto l’amarezza nella conferenza stampa successiva alla sfida contro la Gran Bretagna, annunciando il suo addio alla selezione del suo paese.

Bulls star Nikola Vucevic has announced his retirement from international basketball. His national team Montenegro has been eliminated from EuroBasket 2025. (via @BasketNews_com)pic.twitter.com/o41gV06woU — ClutchPoints (@ClutchPoints) September 3, 2025



“Avevamo una grande chance di qualificarci ma non siamo mai riusciti a difendere, ed è andata così. Fa schifo finire in questo modo per me: sarebbe stato bello accedere al turno successivo e giocare a Riga, ma non è andata. Voglio ringraziare tutti: compagni di squadra, allenatori, federazione e ovviamente i tifosi. Avrei preferito un finale diverso, ma è tempo che una nuova generazione lasci il proprio segno”, ha concluso amaramente.