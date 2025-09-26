Moretti shock: “La Lazio rischia un campionato ‘di paura’, è ora di capirlo!”

La Lazio si prepara ad affrontare una delle trasferte più delicate della stagione, quella contro il Genoa, che potrebbe segnare un punto di non ritorno per il campionato dei biancocelesti. Dopo il deludente avvio di stagione, con la sconfitta nel derby e una sola vittoria nelle prime quattro partite, la Lazio sembra essere nel mezzo di una vera e propria crisi.

Le assenze pesanti di Guendouzi, Belahyane, Rovella e Dele-Bashiru complicano ulteriormente le cose per Maurizio Sarri, che si ritrova a dover gestire una squadra decimata, senza risposte tangibili e con poche certezze. A Genova, l’obiettivo è chiaro: vincere per rilanciarsi e evitare che la crisi diventi irreversibile. Ma le parole di Alvaro Moretti, in diretta su Radio Radio Mattino – Sport e News, non sono affatto rassicuranti.

Secondo il vice direttore del Messaggero, è tempo che la squadra inizi a prendere atto di una verità scomoda: la corsa per la salvezza potrebbe essere la realtà più vicina. Nel corso del suo intervento, Moretti ha sollevato un punto che suona come un campanello d’allarme per i tifosi biancocelesti: “La Lazio deve mettersi in testa che il campionato che l’aspetta potrebbe essere di bassa classifica“. Le parole sono forti e le motivazioni altrettanto chiare: se il trend non cambia, la Lazio potrebbe trovarsi invischiata nella lotta per non retrocedere.

Lazio, la critica di Moretti: “Anche il Sassuolo ha un attacco più forte”

Uno dei passaggi più espliciti di Moretti riguarda la percezione della forza della squadra: “Se guardo la Lazio oggi, vedo una squadra che ha un attacco più debole anche del Sassuolo“. Questo è un giudizio che pesa come un macigno. Ma non si tratta di una questione di singole partite o di episodi fortuiti, ma di una visione più ampia sulla consistenza della Lazio in questo momento.

La squadra di Sarri ha faticato terribilmente nelle prime partite, con un attacco che non riesce a concretizzare le occasioni e una difesa che non sembra particolarmente solida. La mancanza di continuità e l’incapacità di sviluppare un gioco incisivo hanno portato la Lazio a essere una delle squadre più in difficoltà di questo avvio di campionato. E se non ci si rialza velocemente, il rischio di restare impelagati nella zona bassa della classifica diventa concreto.

Sarri, è davvero l’uomo giusto?

Un altro nodo cruciale, sollevato da Moretti, riguarda Maurizio Sarri. “Non sono convinto che Sarri sia l’allenatore giusto per questa situazione“, ha dichiarato. Secondo il giornalista, l’allenatore non sembra riuscire a trovare soluzioni alternative, limitandosi a riproporre schemi che non sembrano funzionare con i giocatori a disposizione. In una situazione di emergenza come questa, una maggiore flessibilità sarebbe fondamentale, ma Sarri sembra restio a modificare troppo il suo approccio.

Non è solo una questione tattica, ma anche psicologica. La Lazio, in questo momento, sembra una squadra che fatica a reagire, che non ha ancora la capacità di superare le difficoltà. “Se i giocatori non capiscono la gravità della situazione, è meglio che lo facciano subito…”, ha esortato Moretti. La sensazione, insomma, è che la squadra stia viaggiando a rallentatore, senza il giusto mordente.

Genoa-Lazio: una partita fondamentale per la stagione?

La partita contro il Genoa di lunedì sera è un crocevia decisivo. Soprattutto per capire se la Lazio ha ancora la capacità di rimettersi in carreggiata o se sarà costretta a fare i conti con una stagione difficile. I biancocelesti hanno vinto le ultime tre sfide contro il Genoa senza subire gol, ma le difficoltà attuali non lasciano presagire una vittoria scontata. “Giocare contro il Genoa è come sfidare una squadra che avrà probabilmente i tuoi stessi obiettivi“, ha detto Moretti, sottolineando che la Lazio, in questa fase, rischia di trovarsi a lottare contro squadre che non sono teoricamente al suo stesso livello. Un risultato negativo contro il Genoa potrebbe segnare l’inizio di un campionato da “paura”.

Un campionato difficile: “Non vedo gli strumenti per una rimonta”

Nonostante la difficoltà in attacco e le assenze pesanti, come quella di Guendouzi, la Lazio deve trovare una risposta immediata. Le partite contro il Sassuolo e la Roma hanno messo in evidenza le difficoltà, con i capitolini che non sono mai riusciti a emergere.

“Ora come ora non vedo gli strumenti per una rimonta“, ha detto Moretti. Un’affermazione che lascia intendere la gravità della situazione: se la Lazio non trova subito una soluzione ai suoi problemi tecnici e interni, la stagione potrebbe davvero diventare un lungo calvario. “La Lazio deve svegliarsi“ è il messaggio di fondo. Il rischio di un campionato problematico, da “squadra ‘di paura’“, non è lontano. Le prossime partite, a cominciare da quella contro il Genoa, sono decisive: se la squadra non reagisce subito, si troverà invischiata in una stagione che nessuno si aspettava.