La storia tra la Juventus e Teun Koopmeiners è vicina ai titoli di coda? Dopo le ultime prove si prospetta una scelta definitiva.

Uno degli acquisti più criticati e contestati in casa Juventus negli ultimi anni è sicuramente quello strappato all’Atalanta lo scorso anno. Ovvero l’ingaggio di Teun Koopmeiners nell’estate 2024 per circa 60 milioni di euro. Il centrocampista olandese doveva essere l’uomo in più del nuovo ciclo bianconero, invece le prestazioni in campo hanno deluso le aspettative.

Koopmeiners, voluto fortemente dall’ex tecnico della Juve Thiago Motta, non è riuscito minimamente a confermare le ottime cose viste ai tempi dell’Atalanta. Dalle parti di Bergamo era apparso come un calciatore tuttofare, abile sia in fase difensiva che come sfogo del reparto offensivo. Assist-man e allo stesso tempo goleador dai piedi raffinati.

A Torino invece, da un anno a questa parte, Koopmeiners è un calciatore scarico, altalenante, che deve ancora trovare la sua dimensione. Igor Tudor ha provato in queste settimane a rilanciarlo nel ruolo di mediano, ma anche in questo caso stanno sorgendo dubbi e perplessità.

Koopmeiners ancora bocciato: il centrocampista ideale per la Juve arriva dalla Premier

Nell’ultima puntata di Juve Zone, il giornalista Camillo Demichelis ha espresso il proprio parere sulle recenti prove di Koopmeiners, come detto schierato come mediano piuttosto che da trequartista come accadeva lo scorso anno. Ma il risultato è ancora troppo vago e soprattutto poco brillante.

“Guardandolo in campo vedo una difficoltà in Koopmeiners nel lavorare di reparto. Ci sono azioni contro il Verona che mi hanno fatto venire dubbi enormi sulla possibilità di giocare davanti alla difesa, una quando Thuram è molto alto e lui era ancora più alto e con la palla persa dal francese si è aperta una prateria”.

Parole che confermano la difficoltà ad emergere nel contesto bianconero, un salto di qualità che non è riuscito all’olandese ex Atalanta. Ma Demichelis ha già in mente il nome di un calciatore che, al posto di Koop, potrebbe realmente fare la differenza a centrocampo.

“Io mi sono calcisticamente innamorato di Boubacar Kamara dell’Aston Villa, lui sarebbe perfetto per il centrocampo della Juventus. In questa squadra così intensa, con la voglia di andare avanti e l’intercetto, sarebbe un colpo straordinario. Aprirei i confini per andare a rinforzare la mediana della Juve”.

Oltre a Kamara, che già in passato era stato sondato dai bianconeri, resta caldo anche il nome di Morten Hjulmand dello Sporting Lisbona. Un rammarico per la Juve, visto che ai tempi del Lecce il mediano danese si poteva prendere con 20 milioni di spesa, mentre oggi i portoghesi lo valutano almeno 55-60 milioni.