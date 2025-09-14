Il talento bianconero, grande protagonista del Derby d’Italia, incassa il dietrofront del giornalista: il turco ha conquistato proprio tutti

A meno di un anno di distanza dal pirotecnico, incredibile, assurdo 4-4 tra Inter e Juve al ‘Meazza‘ di Milano, le due grandi rivali del calcio italiano hanno dato nuovamente vita ad un confronto emozionante, incerto, denso di colpi di scena. Che ha premiato nuovamente il club bianconero, capace giusto 10 mesi e mezzo fa di riagguantare i nerazzurri sul 4-4 dopo esser stato sotto 4-2 ed aver rischiato in varie occasioni il tracollo.

Anche nell’anticipo pomeridiano della terza giornata della stagione 2025/26 – così come nel già citato 27 ottobre dello scorso anno – grande protagonista della sfida è stato Kenan Yildiz, il talento turco che meno di un anno fa guidò la rimonta bianconera con una doppietta, e che ieri ha realizzato il gol del momentaneo 2-1, oltre a fornire dalla bandierina l’assist per il 3-3 di Khephren Thuram.

Già premiato, prima della partita, col trofeo di ‘Player of the Month‘ del mese di agosto, il ’10’ juventino ha vinto anche il premio di MVP della rocambolesca sfida vinta dai ragazzi di Igor Tudor con uno spettacolare 4-3.

Sono ormai davvero in pochi a nutrire dubbi sul talento e sulla capacità di incidere dell’ex Bayern Monaco, che ha proprio nella compagine milanese la sua vittima preferita in termini di gol in Serie A con ben tre centri in meno di due stagioni.

A dire il vero, continuando nel parallelo di un anno fa, erano in parecchi a porsi degli interrogativi sul reale impatto del classe 2005 in un club ambizioso come quello piemontese: incertezze spazzate via, con tanto di dietrofront, da un editoriale che è il manifesto della crescita esponenziale di Yildiz.

Zazzaroni, arriva il ‘mea culpa’ su Yildiz: parole al miele

Dalle colonne de ‘Il Corriere dello Sport‘, di cui è il Direttore, il giornalista Ivan Zazzaroni ha fatto molto onestamente dietrofront rispetto all’opinione che aveva del gioiello turco fino a qualche mese fa. Precisamente fino a marzo dello scorso anno, mese che coincise con l’esonero di Thiago Motta alla guida della Juve.

“Sono convinto che Yildiz lo faccia apposta. Un anno fa gli diedi del giocatorino perché con quella ’10’ addosso non incideva come avrebbe dovuto, ma ora da mesi non fa altro che entrare nella partita fino a condizionarla. Gli bastano poche giocate da fuoriclasse. Precisamente da marzo ad oggi ha messo insieme sette gol e sei assist, come un vero ’10’. E anche la squadra se n’è accorta“, ha confessato il giornalista.