La Lazio si avvicina alla trasferta di Genova con il morale a pezzi e con una formazione da reinventare. Mancano i centrocampisti, servono punti per dimenticare il derby e togliersi da una crisi che potrebbe diventare profondissima. In caso di sconfitta, con tre punti in cinque partite, la situazione potrebbe ulteriormente aggravarsi. Quel che è certo secondo Luigi Salomone, è che non ci sarà un esonero: “Continuate a paragonare la Lazio con la Roma, ma Sarri non verrà esonerato. Nella sua storia la Lazio ha esonerato solo Ballardini a causa della paura di andare in B, ed era quartultima. Rovella quest’anno le partite le sta giocando con un problema fisico, e non ci sarà, come non c’è Guendouzi”.

Orsi è sulla stessa linea: “Secondo me non è un paragone giusto, ma io mi domando come questa squadra l’anno scorso aveva una valenza e quest’anno non ce l’ha. Molti giocatori hanno avuto problemi con il blocco del mercato, tra chi voleva andare via, chi non digerisce Sarri, chi non si trova bene con il modulo.

Lo scontro in diretta si accende sul tema Sarri, Salomone non imputa nessuna colpa all’allenatore: “Nelle ultime due partite per la prestazione avrebbe dovuto fare due pareggi. Secondo me Sarri non è il problema, anche se dovrebbe derogare ai suoi principi”.

Orsi sottolinea la differenza con Baroni: “L’ anno scorso hai sfondato Baroni quando tutto andava bene, oggi vai a cercare tutti orpelletti da una parte e dall’altra per giustificare. Mi sembri troppo esagerato da una parte e dall’altra. Sei poco obiettivo. Ci stanno le registrazioni, a te non piaceva Baroni, non pensavi fosse da Lazio”.

Chiosa Salomone: “Lo diceva lo storico, è arrivato settimo”