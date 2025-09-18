Il caso di Pio Esposito rappresenta un fenomeno emblematico del calcio italiano: giovani promesse lanciate troppo presto e spesso costrette a confrontarsi con aspettative esagerate. Secondo Furio Zara, “Pio Esposito è già formato ed è sicuramente il miglior prospetto in circolazione oggi in Italia”, ma avverte: “Non vorrei ci fosse l’effetto Camarda”. Il riferimento è al giovane del Milan, che, pur più giovane di Esposito, ha visto la sua carriera travolta dalle pressioni mediatiche.

L’effetto Camarda e la crescita dei giovani

Zara sottolinea come anche un giocatore promettente abbia bisogno di tempo per crescere: “Ha 20 anni, ha fatto 17 gol più due nei playoff con lo Spezia in Serie B, ha debuttato bene, benissimo in Champions con l’Inter: diamogli tempo, lasciamolo crescere”. Il paragone con altri giovani talenti serve a ricordare che la fretta e le aspettative troppo alte possono bruciare anche i prospetti più promettenti.

Arbitri e percezione internazionale

Oltre ai giovani, Zara punta il dito contro il ruolo degli arbitri nelle competizioni europee: “Quando andiamo in Europa scopriamo che ci sono arbitri scarsi anche lì, e poi ci diciamo avvantaggiano le altre e non noi”. Secondo il giornalista, il problema non è tecnico ma strutturale: “Non contiamo nulla come federazione… se c’è da favorire una federazione più potente anziché la nostra è chiaro che l’arbitro va in quella direzione”.

La crisi del calcio italiano

Dall’analisi di Zara emerge un quadro chiaro: il calcio italiano ha perso peso politico in Europa. Le giovani promesse rischiano di essere sacrificate dalla pressione, le squadre affrontano arbitri poco inclini a favorire il nostro movimento, e la federazione non esercita l’influenza necessaria per tutelare il proprio interesse. Come sintetizza lo stesso Zara: “Siamo noi che abbiamo inventato per il campionato italiano la sudditanza psicologica… in Europa non contiamo nulla”. Per tornare competitivi, conclude, serve un approccio strategico complessivo che valorizzi i giocatori e ridia autorevolezza al calcio italiano.