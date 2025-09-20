Subito odore di esonero sulla panchina di Serie A. Possibile decisione definitiva nelle prossime ore: è pronto un ritorno eccellente.

Quando comincia un nuovo campionato, tra le curiosità che scaldano maggiormente i tifosi c’è senza dubbio quella relativa a quale allenatore rischi maggiormente l’esonero. Chi, tra i venti tecnici della Serie A, abbia meno probabilità di mangiare il cosiddetto panettone.

Incredibile ma vero, dopo quattro partite di campionato, c’è già un allenatore che rischia seriamente di vedere interrotto il proprio lavoro, soprattutto a causa dei risultati negativi in questo avvio di stagione. Si tratta di un tecnico, sicuramente esperto e con ottimi traguardi alle spalle, che però negli ultimi anni si è lasciato affibbiare la nomea di uomo-retrocessione.

Stiamo parlando di Eusebio Di Francesco, attuale allenatore del Lecce che nelle ultime stagioni ha conosciuto il baratro della retrocessione prima col Frosinone e poi col Venezia, entrambe arrivate all’ultima giornata di campionato. Le squadre guidate dall’ex Roma hanno sempre mostrato buone idee e gioco propositivo, senza però raccogliere quanto seminato.

Di Francesco, il rischio esonero è concreto: ecco i nomi per sostituirlo sulla panchina del Lecce

L’avvio di stagione sulla panchina del Lecce, squadra già allenata nel 2011-2012, non è stato affatto positivo. Di Francesco ha raccolto un punto in quattro giornate, una media disastrosa che è divenuta preoccupante dopo la sconfitta di ieri sera in casa con il Cagliari, in un vero scontro diretto salvezza.

Il patron leccese Sticchi Damiani starebbe già valutando l’esonero del tecnico abruzzese, prima che la stagione venga irrimediabilmente compromessa. Vero è che dopo 4 giornate non si possono ancora trarre conclusioni, e la storia della Serie A è piena di squadre partite malissimo e poi riuscite a risollevarsi nei mesi successivi.

Ma Di Francesco rischia grosso, tanto che sui vari giornali si sta già puntando sul toto-allenatore per il Lecce. In caso di esonero, il nome più gettonato è quello di Paolo Vanoli, ex tecnico del Torino che attualmente è fermo dopo la stagione tra alti e bassi alla guida dei granata. Un ritorno eccellente, visto che fino a due stagioni fa Vanoli era considerato uno degli allenatori italiani in maggiore ascesa.

Oltre a quest’ultimo, tra i papabili per la squadra salentina sono presenti due ex campioni del mondo, come Alessandro Nesta e Fabio Cannavaro. Oppure Fabio Pecchia, esonerato lo scorso anno dal Parma, ed infine un esperto assoluto di salvezze come Davide Ballardini.