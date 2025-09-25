Roma, Dovbyk è sempre più un caso ▷ Bernabai: “Via a gennaio? Vi dico tutto”

La Roma di Gian Piero Gasperini ha iniziato la stagione con il piede giusto, collezionando nove punti su dodici in campionato e vincendo ieri all’esordio in Europa League contro il Nizza. Tuttavia, c’è un aspetto che continua a suscitare preoccupazione: l’attacco. Evan Ferguson e Artem Dovbyk, i due acquisti per il reparto offensivo, sono ancora a secco di gol, nonostante le numerose occasioni a loro disposizione.

La casella dei gol dei due attaccanti, infatti, è ancora ferma a zero, e la situazione potrebbe presto diventare una questione di nervi tesi in casa giallorossa. Se da un lato la squadra riesce a ottenere il massimo con il minimo sforzo, l’astinenza offensiva di Ferguson e Dovbyk rischia di far pesare la bilancia in modo decisivo nel lungo periodo.

Il problema non è solo la mancanza di gol, ma anche l’impressione che i due attaccanti non stiano riuscendo a integrarsi appieno con la squadra e a sfruttare le opportunità create. Per Dovbyk, poi, c’è una questione ancora più delicata: in estate si è parlato molto di una sua possibile cessione, e se la situazione non dovesse migliorare a breve, gennaio potrebbe riservare sviluppi inattesi.

Il caso Dovbyk: gennaio potrebbe segnare la fine della sua avventura a Roma?

L’attaccante ucraino Artem Dovbyk sembra essere diventato uno dei principali punti di discussione in casa giallorossa. Acquistato la scorsa stagione dal Girona, il giocatore è finito subito nel mirino per la sua incapacità di integrarsi in modo significativo nel gioco della squadra. In questo avvio di stagione, il suo rendimento in Serie A è stato deludente, con appena 57 minuti giocati nelle prime quattro giornate, spesso subentrando a partita in corso. La sua unica presenza da titolare è arrivata proprio nella partita di ieri contro il Nizza, dove, per la verità, non ha brillato affatto, tanto da essere ritenuto tra i peggiori in campo.

A complicare ulteriormente la situazione, c’è il fatto che Dovbyk è stato vicinissimo alla cessione durante il mercato estivo. La Roma aveva sondato il terreno per una sua partenza, ma nonostante qualche trattativa, nessuna offerta concreta è arrivata. L’unica proposta tangibile è stata quella di un possibile scambio con Gimenez del Milan, ma anche questa suggestione non ha avuto seguito.

Così, Artem è rimasto a Trigoria, ma la sua permanenza in giallorosso sembra appesa a un filo. Se la situazione dovesse proseguire su questi binari, è altamente probabile che la Roma decida di cederlo a gennaio, con la speranza di rientrare almeno parzialmente dell’investimento fatto.

In un’intervista dopo la partita di Nizza, Gasperini ha cercato di difendere il suo attaccante, pur riconoscendo che la fase offensiva della squadra è ancora da perfezionare. “Dovbyk è in crescita dal punto di vista atletico, ma dobbiamo migliorare tutti nella fase offensiva: dalla costruzione del gioco alla finalizzazione” ha dichiarato l’allenatore, facendo intendere che il problema non sia solo individuale, ma collettivo. Nonostante questa difesa, però, la pressione su Dovbyk continua a salire, e la sua posizione nella rosa è tutt’altro che garantita.

Le parole di Roberto Bernabei: “Dovbyk, la situazione è chiara”

In diretta su Radio Radio Mattino – Sport e News, Roberto Bernabai ha espresso tutta la sua preoccupazione in merito alle condizioni fisiche e soprattutto psicologiche del centravanti ucraino: “Dovbyk paga tutto quello che gli è ruotato attorno quest’estate. La Roma ha tentato di venderlo, ma non ci sono state offerte concrete”. Questo, secondo il giornalista, potrebbe spiegare anche parte del malumore che il giocatore sta vivendo, soprattutto per il fatto che la società giallorossa non ha mai fatto mistero di non considerarlo imprescindibile nel suo progetto.

Anche per questo, in vista del prossimo mercato invernale, non si può escludere alcuna evenienza: “Da quello che mi risulta, ci sono ancora dei ‘giri d’orizzonte’ per completare questa operazione a gennaio”, ha aggiunto.

Un altro aspetto sollevato da Bernabai riguarda il contesto generale che Dovbyk sta vivendo alla Roma. Non è solo la sua difficoltà di adattamento a preoccupare, ma anche la situazione complessiva dell’attacco giallorosso.

Infatti, se da un lato la squadra sta facendo fatica a creare occasioni offensive, dall’altra l’impressione è che Dovbyk non stia riuscendo a risolvere il problema in modo individuale, quel “colpo di genio” che un centravanti dovrebbe essere in grado di mettere in campo quando la squadra non lo assiste come dovrebbe. “Mi sembra che sia Dovbyk, ma anche Ferguson, appaiano come corpi estranei rispetto a un meccanismo che sta cominciando a funzionare in maniera perfetta“, ha sottolineato il giornalista, evidenziando come il comportamento e l’approccio del giocatore sembrino non allinearsi con quello che Gasperini sta cercando di costruire.

“Cessione a Gennaio? La Roma ci proverà”

Il tema della pressione psicologica non è meno rilevante: “Dovbyk sta vivendo un momento di involuzione dal punto di vista individuale, soprattutto per la gestione di tutta la vicenda legata al suo possibile addio. La sua posizione è una delle più fragili in rosa, e questo, inevitabilmente, si ripercuote sul suo rendimento”. Proprio questi fattori combinati, secondo Bernabai, fanno sì che l’operazione Dovbyk possa essere ancora messa in discussione a gennaio, con la Roma pronta a decidere se proseguire il rapporto o cederlo definitivamente, a meno che non ci sia una netta inversione di tendenza nei prossimi mesi.

In definitiva, la posizione di Dovbyk è tutta da decifrare, e se il rendimento non dovesse migliorare, gennaio potrebbe portare con sé un addio. Il mercato invernale è sempre un crocevia importante per molte squadre, e la Roma potrebbe trovarsi a fare delle scelte decisive, non solo per il futuro dell’attaccante ucraino, ma anche per la stessa costruzione della squadra.