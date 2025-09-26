Bruttissima notizia per Jannik Sinner: un lutto improvviso che il tennista altoatesino ha appreso nelle scorse ore.

Il mondo dello sport è sicuramente qualcosa di privilegiato per chi lo pratica, per coloro che grazie al talento ed alla forza di volontà sono stati in grado di fare della propria passione il loro lavoro della vita. Ma non tutto è sempre rose e fiori, anche per i fuoriclasse più prestigiosi.

I drammi della vita quotidiana investano ciecamente tutti gli esseri umani. Anche i campionissimi dello sport, idolatrati e seguiti da masse di tifosi. Basti pensare agli infortuni, che rischiano di minare le carriere, o ai problemi personali che ovviamente infondono dolore, preoccupazione e sofferenza.

Jannik Sinner è stato letteralmente travolto da una brutta notizia, un dramma che nessuno avrebbe voluto appurare. Infatti il tennista italiano, uno dei migliori al mondo in questo momento, ha dovuto apprendere della scomparsa di un giovanissimo tifoso, un supporter che apprezzava tantissimo le qualità tecniche dell’azzurro.

Addio a Matteo: il giovanissimo tifoso di Sinner non ce l’ha fatta, se ne va a 17 anni

Una di quelle situazioni che nessuno vorrebbe mai raccontare. Perché Matteo Tomasello non ce l’ha fatta. Si tratta del giovane tifoso di Sinner, che aveva fatto emozionare e commuovere tutti per via del suo tifo sfrenato nei confronti del numero 2 al mondo. Tanto da ricevere in regalo un cappellino autografato da Jannik.

Matteo ci ha lasciato lo scorso 21 settembre, a soli 17 anni di età. Sconfitto da un terribile male, un tumore cerebrale che non gli ha lasciato scampo, anche ad un’età così giovane. Una notizia strappalacrime per chiunque, in particolare per Sinner che gli aveva inviato il suddetto cappellino con la scritta “Forza Matteo”.

Il ragazzo era un giovane studente di liceo a Cittadella, in provincia di Padova. Aveva scoperto la propria malattia quasi due anni fa, cercando di resistere al male che stava crescendo. La scomparsa di Matteo ha lasciato di sasso tutti, parenti e amici. I genitori hanno voluto rilasciare delle dichiarazioni molto sentite: “Mai una lamentela, ha affrontato la chemioterapia e la radioterapia con tenacia e, paradossalmente, era lui che dava sostegno a noi. Non ci ha mai fatto pesare quello che stava passando”.

Sinner è rimasto sicuramente di sasso nello scoprire della tragica fine del suo giovane tifoso. La speranza è che il ricordo di Matteo sia sempre vivo nei cuori dei suoi cari, ma anche che Jannik torni presto a vincere per dedicare alla sua memoria il prossimo trionfo.