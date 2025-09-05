Niente Juventus per questo calciatore che era finito nell’orbita bianconera. Inserimento forte del Real Madrid.

Il calciomercato estivo 2025 è terminato, almeno per i club italiani, lo scorso 1 settembre. Tante le operazioni concluse ma anche molte le situazioni che sono sfumate all’ultimo minuto. Diversi calciatori, che sono stati al centro delle trattative per settimane, alla fine non hanno lasciato il proprio club d’appartenenza.

Come nel caso di Dusan Vlahovic, che per tutta l’estate era stato dichiarato elemento cedibile dalla Juventus, un calciatore fuori dai progetti è troppo costoso nel bilancio societario. Alla fine della fiera, il serbo è rimasto in maglia bianconera ed è subito ripartito con grandi stimoli: due gol nelle prime due giornate di campionato e guanto di sfida lanciato nei confronti di David e Openda, i due volti nuovi dell’attacco juventino.

C’è un altro calciatore, di cui si è parlato molto durante la sessione estiva, che al termine della finestra è sorprendentemente rimasto nella squadra d’origine, nonostante avesse numerose richieste e proposte intriganti. Un difensore che anche la Juventus aveva messo nel mirino, in attesa di capire cosa fare con i calciatori già presenti nella propria rosa.

Niente Juve o Liverpool: il futuro di Guehi potrebbe essere in Liga spagnola

Stiamo parlando di Marc Guehi, difensore centrale di nazionalità inglese, attualmente in forza al Crystal Palace. Per settimane si è parlato e scritto del calciatore classe 2000 come di un sicuro partente, vista anche la scadenza di contratto fissata a giugno 2026 con il club londinese.

In particolare fino all’ultimo è stato il Liverpool a provare il colpo Guehi in difesa, cercando di convincere il Palace a cederlo a titolo definitivo per una cifra vicina ai 25-30 milioni di euro. Un accordo che non si è trovato, nonostante il centrale britannico avrebbe volentieri accettato la proposta dei campioni di Premier in carica.

Il trasferimento di Guehi è solo rimandato alla sessione di mercato invernale. A gennaio il 25enne nativo di Abidjan potrebbe lasciare il Crystal Palace, ma non per approdare al Liverpool né alla Juventus, altro club che come detto si era informato su questa soluzione. Secondo Ficjahes.net, Guehi potrebbe finire nella Liga spagnola, addirittura nella rosa del Real Madrid.

I madrileni sono pronti a battere la concorrenza senza attendere la scadenza naturale del contratto di Guehi, bensì offrendo una cifra piuttosto consona (sui 15 milioni di euro) al Palace per accaparrarsi le prestazioni del difensore a gennaio. Un inserimento a sorpresa ma molto concreto che rischia di lasciare le briciole alla Juve, più propensa a tentare il calciatore una volta scaduto l’accordo precedente.