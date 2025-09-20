Il Milan potrebbe strappare un calciatore di buon livello alla Juventus. Il club rossonero è pronto ad accontentare la richiesta di Allegri.

La rivalità tra Juventus e Milan è a dir poco storica. Molte volte i due club si sono scontrati sul campo nella lotta Scudetto, affrontandosi in duelli epici e ricchi di grandi campioni del calcio. Senza dimenticare la finale di Champions League del 2003, un evento unico per lo sport italiano, che mise di fronte proprio bianconeri e rossoneri.

Una rivalità che spesso si è trasferita anche sul calciomercato. Non sono mancati duelli in questo ambito, con Juve e Milan a contendersi acquisti di lusso oppure a trattare fra di loro per scambi ed operazioni rilevanti. Non è da escludere che, in vista della prossima estate, le due società possano tornare a collaborare in tal senso.

Juventus e Milan potrebbero essere parti integranti di un clamoroso valzer di portieri che potrebbe scatenarsi nell’estate 2026. Tutto partirebbe dall’attuale titolare rossonero Mike Maignan, che andrà in scadenza di contratto e molto probabilmente non rinnoverà con il Milan, lasciando il club a costo zero. Lo attende il Chelsea, che già qualche mese fa aveva fatto un primo tentativo per strapparlo immediatamente ai rossoneri.

Milan, Allegri vuole un bianconero al posto di Maignan: dialoghi già in corso

Il Milan dunque si appresta a perdere un titolarissimo degli ultimi anni come Maignan. Urge dunque trovare subito un sostituto di buon livello; nelle scorse settimane si era parlato del giapponese Zion Suzuki del Parma, come futuro obiettivo. Ma occhio ad un’altra idea, low-cost, proposta da Massimiliano Allegri in persona.

Secondo l’indiscrezione di Calciomercato.it, il Milan potrebbe strappare alla Juve il cartellino di Mattia Perin, attuale secondo portiere bianconero, proprio come rimpiazzo per la partenza di Maignan. Una proposta di Allegri, che conosce molto bene il carattere e le capacità dell’ex Genoa e lo vorrebbe con sé anche in rossonero, concedendogli una enorme chance da titolare.

Il Milan, che inizialmente aveva pensato ad un portiere più di prospettiva, potrebbe sposare il lodo Allegri; l’acquisto di Perin si aggirerebbe intorno ai 3-4 milioni di euro (va in scadenza con la Juve nel 2027) e sarebbe propedeutico alla crescita del talentuosissimo portiere Lorenzo Torriani, classe 2005 che ha già debuttato in prima squadra e viene considerato un gioiello da valorizzare.

Perin titolare con Torriani pronto a crescere ed esplodere al suo fianco. Un progetto ambizioso che andrebbe a risolvere un cruccio che preoccupa, in vista del prossimo anno, molti tifosi rossoneri.