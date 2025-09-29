Fra pochi giorni molte persone riceveranno un accredito sul proprio conto bancario: ecco chi lo riceverà stando all’avviso dell’Inps.

Un nuovo avviso dell’Inps ha dato una buona notizia a tante persone: ci sarà un accredito bancario tra pochi giorni. Nel mese di ottobre infatti in tanti potranno notare un incremento sul proprio conto.

Ecco dunque i tempi di questo accredito di questa somma che sicuramente potrà fare molto comodo per sostenere le spese e realizzare i propri sogni.

Quando arriva l’accredito bancario dell’Inps sul proprio conto

Il mese di ottobre sta per arrivare e si apre con delle novità che faranno molto piacere a tante persone: è previsto infatti un accredito bancario sul proprio conto corrente tra pochi giorni.

Infatti in pagamento ci sono le pensioni, l’Assegno unico, la Naspi e l’Assegno di Inclusione. Per quanto riguarda il pagamento delle pensioni, a partire dal primo ottobre, ci sarà l’accredito sul conto corrente. Anche coloro che ritirano i soldi in contanti presso gli sportelli di Poste Italiane potranno farlo secondo questo calendario:

cognomi dalla A alla B – mercoledì 1 ottobre

cognomi dalla C alla D – giovedì 2 ottobre

cognomi dalla E alla K – venerdì 3 ottobre

cognomi dalla L alla O – sabato 4 ottobre (uffici postali aperti solo di mattina)

cognomi dalla P alla R – lunedì 6 ottobre

cognomi dalla S alla Z – martedì 7 ottobre

In contanti si potranno ritirare fino a massimo 1000 euro, altrimenti il pensionato dovrà comunicare all’Inps il conto sul quale ottenere il pagamento. Si ricorda che il cedolino della pensione di ottobre è disponibile sul portale Inps nella propria area riservata. Per quanto riguarda l’Assegno Unico per i figli a carico, questo sarà erogato tra il 20 e il 21 ottobre per i nuclei familiari già beneficiari senza variazioni di importo, e nell’ultima settimana di ottobre per chi ha presentato una nuova domanda o ha subìto variazioni Isee o familiari.

Anche per l’assegno di inclusione sono previste due date per il pagamento, vale a dire 15 ottobre per i primi accrediti o rinnovi con eventuali arretrati, e il 27 ottobre per l’accredito ordinario per il rinnovo mensile. Per la NASpi e la Dis-Coll, l’Inps pubblica il calendario ufficiale circa dieci giorni prima dell’erogazione ma generalmente l’accredito avviene a metà del mese. La data non è uguale per tutti ma dipende dalla lavorazione delle pratiche e dal momento della domanda.

Per la cassa integrazione, invece, le date di accredito variano in base al fondo di riferimento e vengono comunicate attraverso circolari specifiche. Comunque, si potrà verificare lo stato dei propri accrediti accedendo al portale Inps autenticandosi con Spid, Cie o Cns, entrando nella sezione “Prestazioni” e selezionando la voce “Pagamenti” dove sono riportati importi e date aggiornate.