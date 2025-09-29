Fra pochi giorni molte persone riceveranno un accredito sul proprio conto bancario: ecco chi lo riceverà stando all’avviso dell’Inps. 

Un nuovo avviso dell’Inps ha dato una buona notizia a tante persone: ci sarà un accredito bancario tra pochi giorni. Nel mese di ottobre infatti in tanti potranno notare un incremento sul proprio conto.

In arrivo l'accredito bancario sul conto da parte dell'Inps

Ecco dunque i tempi di questo accredito di questa somma che sicuramente potrà fare molto comodo per sostenere le spese e realizzare i propri sogni.

Quando arriva l’accredito bancario dell’Inps sul proprio conto

Il mese di ottobre sta per arrivare e si apre con delle novità che faranno molto piacere a tante persone: è previsto infatti un accredito bancario sul proprio conto corrente tra pochi giorni. 

Quando arriva l'accredito bancario dell'Inps sul proprio conto

Infatti in pagamento ci sono le pensioni, l’Assegno unico, la Naspi e l’Assegno di Inclusione. Per quanto riguarda il pagamento delle pensioni, a partire dal primo ottobre, ci sarà l’accredito sul conto corrente. Anche coloro che ritirano i soldi in contanti presso gli sportelli di Poste Italiane potranno farlo secondo questo calendario: 

  • cognomi dalla A alla B – mercoledì 1 ottobre
  • cognomi dalla C alla D – giovedì 2 ottobre
  • cognomi dalla E alla K – venerdì 3 ottobre
  • cognomi dalla L alla O – sabato 4 ottobre (uffici postali aperti solo di mattina)
  • cognomi dalla P alla R – lunedì 6 ottobre
  • cognomi dalla S alla Z – martedì 7 ottobre

In contanti si potranno ritirare fino a massimo 1000 euro, altrimenti il pensionato dovrà comunicare all’Inps il conto sul quale ottenere il pagamento. Si ricorda che il cedolino della pensione di ottobre è disponibile sul portale Inps nella propria area riservata. Per quanto riguarda l’Assegno Unico per i figli a carico, questo sarà erogato tra il 20 e il 21 ottobre per i nuclei familiari già beneficiari senza variazioni di importo, e nell’ultima settimana di ottobre per chi ha presentato una nuova domanda o ha subìto variazioni Isee o familiari.

Anche per l’assegno di inclusione sono previste due date per il pagamento, vale a dire 15 ottobre per i primi accrediti o rinnovi con eventuali arretrati, e il 27 ottobre per l’accredito ordinario per il rinnovo mensile. Per la NASpi e la Dis-Coll, l’Inps pubblica il calendario ufficiale circa dieci giorni prima dell’erogazione ma generalmente l’accredito avviene a metà del mese. La data non è uguale per tutti ma dipende dalla lavorazione delle pratiche e dal momento della domanda.

Per la cassa integrazione, invece, le date di accredito variano in base al fondo di riferimento e vengono comunicate attraverso circolari specifiche. Comunque, si potrà verificare lo stato dei propri accrediti accedendo al portale Inps autenticandosi con Spid, Cie o Cns, entrando nella sezione “Prestazioni” e selezionando la voce “Pagamenti” dove sono riportati importi e date aggiornate.