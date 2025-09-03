Tifosi interisti preoccupati per Lautaro Martinez. L’attaccante nerazzurro rischia seriamente di saltare il derby d’Italia.

La seconda giornata di campionato ha portato nello scorso weekend un risultato davvero clamoroso. La sconfitta dell’Inter di Cristian Chivu a San Siro contro la sorprendente Udinese. I nerazzurri si sono fatti rimontare dalla squadra friulana con troppa facilità, senza poi riuscire a riequilibrare la gara.

Il 4-0 alla prima uscita contro il Torino aveva forse illuso i tifosi; effettivamente c’è un oceano di differenza tra la prestazione dell’Inter contro i granata, dominanti e belli anche da vedere, e quella recente contro l’Udinese, soprattutto per i buchi lasciati in mezzo al campo. Niente di tragico, visto che molte altre rivali come Milan, Lazio ed Atalanta sono partite ad handicap, ma sono ore di riflessione per Chivu.

Servirà lavorare molto sul campo, visto che alla ripresa, dopo la sosta per le Nazionali, l’Inter se la vedrà con il primo big match stagionale. La trasferta in casa della Juventus, uno dei duelli più sentiti ed affascinanti della Serie A. Il problema è che Chivu rischia di presentarsi all’Allianz Stadium senza il proprio capitano, Lautaro Martinez.

Quando torna Lautaro dall’Argentina? Il capitano dell’Inter rischia di saltare il big match

Tutta colpa proprio delle convocazioni per i match di qualificazione mondiale che si disputeranno nei prossimi giorni. Lautaro Martinez è stato come al solito chiamato dalla Nazionale argentina e dal c.t. Lionel Scaloni. In programma le gare contro Venezuela ed Ecuador.

Il problema è che la seconda gara si disputerà il 10 settembre, ovvero mercoledì prossimo, allo stadio di Guayaquil. Ciò significa che Lautaro rischia di poter tornare a Milano, con un volo lungo ed intercontinentale, tra giovedì e venerdì della stessa settimana. Proprio a ridosso dal match Juventus-Inter, che da calendario è previsto per sabato 13 settembre alle ore 18:00. Insomma, il capitano nerazzurro rischia di saltare il big match, o quanto meno di arrivarci con le batterie scariche.

Bisognerà capire dunque come l’Inter proverà a gestire ed a velocizzare il rientro di Lautaro, anche se in questi casi c’è poco da fare. Solo sperare che l’Argentina non sfrutti in maniera ossessiva le qualità del numero 10 interista e che gli dia un po’ di riposo, per non ritrovarlo stanco e sfiancato in campionato.

Ben prima di Martinez potranno invece rientrare gli altri nazionali interisti: Calhanoglu, Zielinski, Dumfries e De Vrij saranno di ritorno ad Appiano già lunedì prossimo. Martedì sarà il turno di Sucic, Akanji e dei cinque azzurri convocati. Infine mercoledì sarà Thuram a tornare dalla Francia. In attesa di Lautaro.