Si torna a parlare di Alex Zanardi, un atleta che è stato ed è tuttora un punto di riferimento per tante persone con voglia di rivincita.

Impossibile non emozionarsi o commuoversi quando si parla di Alex Zanardi. L’atleta bolognese, dalla vita e dalle peripezie davvero incredibili, da anni viene visto come simbolo di speranza, coraggio e rinascita. In particolare per il modo combattivo con cui ha sempre reagito alle enormi difficoltà che ha incontrato sul proprio cammino.

L’ex pilota automobilistico, come è risaputo, ha subito nel lontano 2001 l’amputazione di entrambi gli arti inferiori, come conseguenza di un terribile incidente sul circuito del Lausitzring, durante una gara del campionato CART.

Da quel momento Zanardi ha vissuto una vita diversa, facendo della propria disabilità un punto di forza e di inizio. E’ divenuto un fuoriclasse nella handbike e campione paralimpico di risonanza internazionale. Peccato che nel 2020 Zanardi è stato vittima di un secondo incidente, nei pressi di Siena durante una sessione d’allenamento in strada, impattando con un camion. Una seconda botta durissima, che lo ha costretto alla privacy più assoluta ed a continue terapie per rimettersi in sesto.

Obiettivo Tricolore vicino al via: ufficiale la tappa di Monselice del 4 ottobre

Una delle grandi eredità donate da Alex Zanardi al mondo dello sport e dell’inclusività è sicuramente Obiettivo Tricolore. Ovvero l’evento annuale che permette a tanti atleti o persone comuni con disabilità di riverarsi sulle strade, per una gara a tappe che si svolge su tutto il territorio italiano.

Il 21 settembre prossimo Obiettivo Tricolore prenderà il via nell’edizione 2025 (la quinta in assoluto) da Gallipoli, in Puglia. Un evento che durerà tre settimane, organizzato da Obiettivo3, l’associazione fondata e voluta proprio da Zanardi che propone alle persone con handicap fisici e mentali l’ingresso nel mondo dello sport.

Intanto è stata ufficializzata la tappa del 4 ottobre prossimo a Monselice, splendido comune del Veneto che ospiterà dunque una parte di questa gara. Il gruppo di atleti, come confermato dal sito ufficiale del Comune, farà tappa in Piazza Mazzini, proponendosi come uno degli enti patrocinanti la gara su strada.

Obiettivo Tricolore è una staffetta in piena regola, che vede protagonisti atleti paralimpici in handbike, biciclette e carrozzine olimpiche, impegnati in un viaggio che attraversa l’Italia da sud a nord, promuovendo i valori di inclusione, resilienza e condivisione attraverso lo sport.