Un nuovo colpo al cuore per Re Carlo: la notizia che ha sconvolto tutti dell’addio ad Harry.

Le tensioni fra Re Carlo ed Harry hanno contrassegnato la stampa di tutto il mondo ed ora il sovrano è sempre più preoccupato per il figlio. Infatti ogni giorno emergono sempre nuove notizie preoccupanti che riguardano il Duca di Sussex.

Il ritorno del ragazzo a Londra potrebbe voler significare un colloquio fra padre e figlio, e questa potrebbe rappresentare una svolta per il loro rapporto. Tuttavia negli ultimi giorni il principe Harry ha dovuto affrontare un altro addio.

Un colpo al cuore per Re Carlo: l’addio ad Harry

Il principe Harry, dopo il dottorato in filosofia, ha deciso di specializzarsi nella scrittura e ha voluto raccontare i vizi e le virtù dei Reali inglesi ma anche i segreti del mondo dello spettacolo e della televisione.

Ma Re Carlo è sempre più preoccupato per i fallimenti professionali di suo figlio che potrebbero avere ripercussioni sulla Corona. Infatti, quando Harry è frustrato, diventa pericoloso per la Famiglia Reale e per ciò che potrebbe svelare. Ormai è chiaro che Harry non è soddisfatto della sua vita americana perché pare che in questo ambiente, nonostante siano trascorsi 5 anni dal suo trasferimento, non si sia ancora ambientato e non abbia ancora trovato un’attività stabile e remunerativa.

Anche tanti suoi progetti benefici non decollano e probabilmente prova nostalgia per la sua vita inglese perché ha dovuto rinunciare a ruoli e occupazioni a cui teneva molto, come quelli relativi all’esercito. Forse proprio per disperazione e insoddisfazione ha fatto dichiarazioni sconcertanti sulla Famiglia Reale.

Ma i mali di Harry non sono stati causati da Carlo e William quanto piuttosto da se stesso. E si palesano con il fatto che sia lui che sua moglie Meghan Markle non riescono a tenersi stretti i membri dei loro staff. Infatti, il Duca di Sussex ha perso un altro membro fondamentale del suo staff, vale a dire Sally Davey, amministratrice delegata di Travelyst, l’azienda ecosostenibile di Harry, che ha deciso di lasciare l’incarico dopo 5 anni.

Le dimissioni della Davey arrivano pochi mesi dopo di quelle del Presidente della stessa azienda che è andato via accusando Harry pesantemente. Mentre Josh Kettler, capo dello staff di Harry, ha lasciato il suo incarico dopo soli tre mesi, la perdita della Davey è il vero “duro colpo” per Harry e per Travelyst.

Anche se le sue dimissioni sono state più pacifiche rispetto a quelle dell’ex presidente come si evince anche dallo stesso messaggio di “addio” della Davey: “Sarò sempre grata per il tuo sostegno, anche come mio confidente e guida durante questa decisione personale di fare un passo indietro. Sono orgogliosa di ciò che abbiamo costruito insieme. E anche se lascerò l’incarico di CEO, rimango più impegnata che mai nella missione di Travalyst”.

Non è chiaro perché la donna si sia dimessa ma questo è un duro colpo per Harry e Carlo teme per l’incontro che lui e suo figlio potrebbero avere il prossimo 8 settembre.